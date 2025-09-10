Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст

10 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
10 сентября 2025
Третий и финальный полнометражный фильм о жителях Аббатства Даунтон начал своё премьерное шествие перед выходом в прокат, который состоится 12 сентября (о судьбе фильма в российском прокате ничего не известно). 3 сентября бессменные и любимые исполнители главных ролей Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джоанна Фрогатт, Хью Бонневилль, а также Доминик Уэст и Джоэли Ричардсон представили фильм в Лондоне.

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Мишель Докери

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Майкл Фокс и Лора Кармайкл

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Хью Бонневилль

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Джоанна Фрогатт

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Софи МакШера

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Джоэли Ричардсон

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Доминик Уэст

А 8 сентября на премьере в Нью-Йорке к ансамблю присоединились Элизабет МакГоверн и Алессандро Нивола.

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Элизабет МакГоверн

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Алессандро Нивола

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Ракель Кэссиди

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Лора Кармайкл

Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст
фото: Джоанна Фрогатт

«Аббатство Даунтон 3». Трейлер на английском языке
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Хью БонневильРоб Джеймс-КольеМишель ДокериЛора КармайклДжим КартерРакель КэссидиАллен ЛичФиллис ЛоганЭлизабет МакГовернСофи МакШераАлессандро НиволаЛесли НиколДуглас РейтДжоэли РичардсонПенелопа УилтонДоминик УэстМайкл Фокс (II)Джоанна ФроггаттАрти ФрушанХарри Хэдден-Пэйтон
фильмы
Аббатство Даунтон 3

фотографии >>
Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст фотографии
Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст фотографии
Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст фотографии
Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.
Александр Лавринович
8 сентября ушёл из жизни актёр Александр Лавринович.
Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.

День рождения >>

Максим Виторган
Мария Волкова (II)
Татьяна Говорова
Владимир Изотов
Игорь Костолевский
Юлия Маврина
Люсьена Овчинникова
Алексей Панин
Вера Строкова
Эми Ирвинг
Элиз Левек
Эдмон О'Брайэн
Гарри Тредвэй
Колин Фёрт
Райан Филлипп
Джонатон Шех
все родившиеся 10 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен