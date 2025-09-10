Конец прекрасной эпохи: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Доминик Уэст

Третий и финальный полнометражный фильм
о жителях Аббатства Даунтон начал своё премьерное шествие перед выходом в прокат, который состоится 12 сентября (о судьбе фильма в российском прокате ничего не известно). 3 сентября бессменные и любимые исполнители главных ролей Мишель Докери
, Лора Кармайкл
, Джоанна Фрогатт
, Хью Бонневилль
, а также Доминик Уэст
и Джоэли Ричардсон
представили фильм в Лондоне.
фото: Мишель Докери
фото: Майкл Фокс и Лора Кармайкл
фото: Хью Бонневилль
фото: Джоанна Фрогатт
фото: Софи МакШера
фото: Джоэли Ричардсон
фото: Доминик Уэст
А 8 сентября на премьере в Нью-Йорке к ансамблю присоединились Элизабет МакГоверн
и Алессандро Нивола
.
фото: Элизабет МакГоверн
фото: Алессандро Нивола
фото: Ракель Кэссиди
фото: Лора Кармайкл
фото: Джоанна Фрогатт
«Аббатство Даунтон 3». Трейлер на английском языке
