«Я не собиралась уезжать»: Алла Пугачёва о реальных причинах отъезда из России

Спутник телезрителя «Притяжение»: Лишь бы не было войны 10 сентября, 19:00, СТС

Фестивальная колонка «Три свадьбы и один побег»: Мама, мама, что я буду делать В прокате — колоритная этническая комедия с блестящим актерским составом

Интервью Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу» Актриса – о сериале «Без вины виноватая», необычной фамилии и своей семье

Спутник телезрителя «Франц»: Прощай, оружие В ночь с 12 на 13 сентября, 01:50, ОТР

Интервью Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них» Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным