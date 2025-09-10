«Я не собиралась уезжать»: Алла Пугачёва о реальных причинах отъезда из России

Алла Пугачёва
дала первое за три года с момента своего отъезда из России интервью журналистке-иноагенту Екатерине Гордеевой
. В котором, среди прочего, рассказала хронологию событий, предшествовавших её отъезду. Оказывается, певица вовсе не собиралась уезжать из России. Но доброжелательные соотечественники и стихийная цензура весьма этому поспособствовали. В феврале 2022 года, когда спецоперация уже началась, муж Аллы Борисовны, комик-иноагент Максим Галкин
, был за границей, в то время как сама она была дома.
«Мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они меня просто спасли тогда, там был доктор, который мне был очень нужен. И как только я уехала, такое началось! Священник этот дурной, как его? Ткачёв? «Какое счастье! Очистился воздух! Она уехала!»
(Имеется в виду проповедь протоиерея Андрея Ткачёва
, во время которой он произнёс буквально следующее: «Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!», — прим. ред.). Я и не собиралась уезжать. Ну, думаю, мнение такое у него. Потом, поскольку мы против [спецоперации], накинулись какие-то люди, что-то писали на Останкино. Сплошные оскорбления. И начинаешь думать: а что тут делать тогда?»
«Мои друзья мне сказали: с тобой хочет поговорить Сергей Кириенко. А Макс-то уже к тому времени высказался. Серёжу я знала и всегда к нему хорошо относилась. Думаю, поговорим, может что подскажет. Он спросил, чем я недовольна. Я сказала, что вседозволенностью. Я могу всё мимо ушей пропустить, но меня очень волнует вседозволенность в отношении нашей семьи. «Они порепетируют на нас, и я волнуюсь за вас», — говорю. Он спрашивает: «Собираетесь уезжать?» Я говорю: «С чего мне уезжать?» Он говорит: «Да и правда! Я тут почитал…» И я смотрю, у него на столе все материалы про Макса: что он сказал, как он высказался. «Я тут посмотрел, понятно, человек чувствительный, артист, сказал на эмоциях, я не вижу никакого повода вам волноваться». Я говорю: «Ну подождите, вы бы предупредили хотя бы, что нет свободы слова уже». Он говорит: «Не волнуйтесь, всё нормально».
Чую я: что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Просто какое-то чувство было: как приятно и подозрительно. Всё так легко, оказывается. Организуем, посмотрим, запретим, живите спокойно, вы наша национальная гордость. Я на крыльях поехала в гости в Игорю Николаеву. Там был Игорь Крутой. Я говорю: «Игорёк! Есть нормальные люди! Вот Кириенко — я в восторге! Как он всё это правильно понимает». Через два дня Максима объявили иноагентом…»
«Естественно, друзья, которые меня привели к Кириенко, сказали: «Не думай ни о чём. Это просто нет контакта сейчас ещё между ведомствами. Нет договорняка по общему мнению». Как-то странно. Но мне пришлось подумать на эту тему. Я-то ладно. Но когда дети пошли в школу после того, как Макса прозвали иноагентом, их начали троллить. «Вы дети шпионов, ваш папа иноагент» и всё такое. Мы собрали чемоданчики, позвонили Максу, что выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов — сумма, которую можно легально провезти — и уехали в Израиль.
Скажу честно — это была такая острая боль для меня. Что это так происходит. Я и написала: тогда объявите меня тоже иноагентом. Я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается? Я считаю, что в государстве должны быть разные мнения. Да, я думаю, что можно высказываться против [спецоперации] в стране, которая начала [спецоперацию]. Я думала, что можно».
О возможности промолчать и никак не реагировать на происходящее Пугачёва не задумывалась. «Нельзя, оказывается, ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь опять при сталинизме. Ну я родилась при Сталине. Это были сплошные запреты. Даже когда он умер. Надоело».
