Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джейкоб Элорди, Джуд Лоу и Джордж Клуни

11 сентября
2025 год

11 сентября 2025
6 сентября в Венеции завершил свою работу 82-й Венецианский международный кинофестиваль, триумфатором которого стал Джим Джармуш, представивший первый за 6 лет фильм «Отец, мать, сестра, брат». Полторы недели мы любовались нарядными образами гостей, втягивающих животы и расправляющих плечи перед фотографами на красных дорожках. А когда они, наконец, расслаблялись, их фотографировал репортёр-вездеход Грэг Уилльямс, много лет не пропускающий возможности снять бекстейдж самых престижных кинофестивалей и кинопремий Европы и Америки. В этом году Грэг запечатлел Кейт Бланшетт, Тильду Суинтон, Джейкоба Элорди, Эмму Стоун, Джуда Лоу, Джорджа Клуни, Адама Сэндлера, Джулию Робертс и других гостей фестиваля.

фото: Ноа Баумбах и Адам Сэндлер

фото: Альба Рорвахер и Лора Дерн

фото: Джулия Робертс

фото: Сэйди Синк

фото: Шейлин Вудли

фото: Джуд Лоу

фото: София Карсон

фото: Ив Хьюсон

фото: Наоми Уоттс и Билли Крудап

фото: Адам Сэндлер и Джордж Клуни

фото: Джим Джармуш

фото: Сьюки Уотерхаус

фото: Кейт Бланшетт

фото: Тильда Суинтон

фото: Эмма Стоун

фото: Джейкоб Элорди

фото: Паоло Соррентино
№ 1
Sveta_21Ermolova   11.09.2025 - 20:40
Чёрно-белые фото даже как-то молодят актёров - многие выглядят моложе своего реального возраста (Клуни и Сендлер например). читать далее>>
Ссылки по теме
Джим Джармуш забрал «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
Более странно, чем семья: «Отец, мать, сестра, брат» — лирический триптих Джима Джармуша
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен