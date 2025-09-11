Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова

11 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
11 сентября 2025
9 сентября в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Три свадьбы и один побег» — приключенческой комедии о трёх сёстрах, Абхазии, традициях и мечте. Фильм зрителям представили режиссёр Кирилл Логинов и актёры Инга Оболдина, Полина Денисова, Юлия Волкова, Роман Евдокимов и другие.

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова
фото: Галина Денисенко, Арина Желаева и Полина Денисова

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова
фото: Инга Оболдина с дочерью

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова
фото: Юлия Волкова

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова
фото: Кирилл Логинов

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова
фото: Роман Евдокимов

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова
фото: Арам Вардеванян

Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова
фото: Юлия Хамитова

«Три свадьбы и один побег» в прокате с 11 сентября 2025 года.

«Три свадьбы и один побег»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Три свадьбы и один побег»: Мама, мама, что я буду делать
Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Арам ВардеванянЮлия ВолковаСофья ВолодчинскаяАлиса ГаблияГалина Денисенко (II)Полина ДенисоваРоман ЕвдокимовАрина ЖелаеваАмбарцум КабанянКирилл ЛогиновИнга ОболдинаВера Соловьёва (IV)Юлия ХамитоваОльга Хитеева
фильмы
Три свадьбы и один побег

фотографии >>
Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова фотографии
Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова фотографии
Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова фотографии
Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.
Александр Лавринович
8 сентября ушёл из жизни актёр Александр Лавринович.
Тамара Уржумова
С опозданием стало известно, что ушла из жизни актриса Тамара Уржумова.

День рождения >>

Николай Бандурин
Ирина Гавра
Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Марк Новицкий
Евгения Тудорашку
Иван Братанов
Матильда Де Анджелис
Ренцо Монтаньяни
Эми Мэдиган
Вирджиния Мэдсен
Тараджи Хенсон
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram