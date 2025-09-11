Три сестры с южным акцентом: Инга Оболдина, Роман Евдокимов и Полина Денисова

9 сентября в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Три свадьбы и один побег»
— приключенческой комедии о трёх сёстрах, Абхазии, традициях и мечте. Фильм зрителям представили режиссёр Кирилл Логинов
и актёры Инга Оболдина
, Полина Денисова
, Юлия Волкова
, Роман Евдокимов
и другие.
фото: Галина Денисенко, Арина Желаева и Полина Денисова
фото: Инга Оболдина с дочерью
фото: Юлия Волкова
фото: Кирилл Логинов
фото: Роман Евдокимов
фото: Арам Вардеванян
«Три свадьбы и один побег» в прокате с 11 сентября 2025 года фото: Юлия Хамитова
.
«Три свадьбы и один побег»
обсуждение >>