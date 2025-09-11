«Это была помощь другу»: Алла Пугачёва о фиктивных браках с Киркоровым, Стефановичем и Болдиным

Пугачёва была замужем пять раз, но лишь два брака Алла Борисовна называет настоящими. Первый — с Миколасом Орбакасом, от которого певица родила дочь Кристину Орбакайте. И пятый — с юмористом и иноагентом Максимом Галкиным, с которым певица воспитывает двойняшек Гарри и Лизу.
фото: Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми
«У [Максима] удивительный талант любить меня, любить семью и беречь меня. У меня всё-таки много было браков. Два настоящих: первый и последний. А вот эти три посерёдке — это была «помощь другу». Стефановичу нужна была прописка. Для этого нужно было три года прожить в Москве женатым. И Дербенёв посоветовал ему (и попросил меня), чтобы мы заключили официальный брак».
фото: Алла Пугачёва и Александр Стефанович
Легенды, которыми обросло их совместное проживание, придумывал сам Стефанович, опытный сценарист и режиссёр. В конце концов, он снял по своему сценарию биографический сериал «Кураж», в котором отвёл себе место Пигмалиона, талантливо обработавшего свою эстрадную Галатею-Пугачёву. «Как он мог из меня сделать певицу, когда я уже была певицей и достаточно известной? Он очень боялся, что нас схватят за задницу за фиктивный брак. А тогда действительно было с этим строго. И предложил писать любовные записки друг другу и даты ставить. Как доказательство.
фото: Алла Пугачёва и Александр Стефанович
Я такое добро ему сделала. Мы под Рождество расписались и ровно через три года под Рождество развелись. Мы даже отпраздновали это в компании с Высоцким. Вместо того, чтобы сказать мне "спасибо", человек, зная, что мы разведёмся, снял с моих счетов все деньги (47 тысяч рублей) и после этого привёл нас всех в недоумение, когда стал делить моё имущество. И попробуй что-нибудь скажи. Брак был? Был. Я настолько была ошарашена этим. Суд начался. Надо было отвоёвывать каждую свою вещь. Самый смешной эпизод был, когда он оценил какой-то коврик из собак, который мне подарили где-то за Полярным кругом. Так адвокатша нашла этого человека, который дарил. И он на суде доказывал: «Это я подарил, тут десять собачек моих любимых, могу по именам назвать». Просто Феллини какой-то. Абсурдное кино».
Певица описала ещё несколько гомерически смешных эпизодов с разделом имущества, но отметила, что давно простила Стефановича. «В одном из его последних интервью на телевидении он идёт по коридору Останкино и говорит: «Пугачёвочка, прости, ну, вот так всё получилось». И просил у меня прощения через других людей, потому что я не хотела с ним видеться. И умер. Успел».
фото: Алла Пугачёва и Евгений Болдин
С третьим мужем, продюсером Евгением Болдиным Пугачёва прожила в браке 10 лет. У них был тёплый дружеский роман, но им бы в голову не пришло связать себя узами брака, если бы не запрет на выезд за границу. «Его перестали выпускать за границу. Мы сходили в Октябрьский райком партии, чтобы узнать причину. «Вы показываете своим примером неправильный образ жизни. Вы не женаты» и всё такое. В этот же день мы расписались и побежали обратно в райком и спросили: «Вы бы пустили, если бы мы были мужем и женой?» «Конечно!» И мы показали им свидетельство о браке. Тоже надо было видеть эти лица. Выпустили».
фото: Венчание Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой
А Филиппа Киркорова Алле Борисовне буквально навязала его умирающая мама. «Меня забодали. Моя мама, пока была жива: «Помоги Филиппчику». Его бабушка, которая дружила с моей мамой: «Помоги Филиппчику». Я не любила Бедроса, но его жена Виктория была грандиозной женщиной. Она болела раком. И её безумная, сверхъестественная любовь к Филиппу поражала. Она умирала, я приехала к ней. Она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах в горох. На плечах перья, что-то ещё. Она говорит: «Ну что это? Ну подскажи ему».
фото: Алла Пугачёва и Филипп Киркоров
А когда она уже совсем плохая была, она сказала: «Прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним и будь ему как мать. Тяжело это вспоминать. И когда её увозили на операцию, её последний взгляд на него… Это очень тяжело. И так как-то решили, что я буду с ним. Я думала, что года за три подниму его. Выйти замуж за Киркорова — это был примитивный ход, но он очень хорошо работал. И сейчас работает, и тогда работал. Об этом говорили все. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала всё, что могла. Но в принципе, видно, что он мне благодарен, разве нет?».
фото: Алла Пугачёва и Максим Галкин
О своём браке с Галкиным певица коротко сказала: «Я влюбилась и всё. Поняла, что это то, что нужно. И он понял. Это было странно и даже непонятно мне самой. Как так получилась абсолютная гармония? То же воспитание, отношение, благородство. Мы счастливы, и слава Богу».
