Где снимали? Выпуск «Москва»
Отдел кадров: Рената Литвинова, Софи Тёрнер и Сабрина Карпентер

11 сентября
2025 год

11 сентября 2025
Треть сентября позади, а значит, пришло время проверить глянец и рекламу на предмет интересных съёмок. В этом месяце нас порадовали Шарлотта Генсбур, Зои Кравиц, Сабрина Карпентер, Сидни Суини, Джулия Гарнер, Софи Тёрнер, Шэрон Стоун, Майли Сайрус, Рената Литвинова, Глен Пауэлл, Хейли Стейнфилд, Кейт Бланшетт и другие.

фото: Шарлотта Генсбур для Marie Claire

фото: Зои Кравиц для W Magazine

фото: Сабрина Карпентер для журнала Interview

фото: Джулия Гарнер для W Magazine Fashion Issue

фото: Софи Тёрнер для журнала Flaunt

фото: Шэрон Стоун для Harper’s Bazaar

фото: Майли Сайрус с сёстрами и мамой для The Cut

фото: Майли Сайрус для The Cut

фото: Рената Литвинова для Tatler Казахстан

фото: Хейли Стайнфилд для журнала Interview

фото: Глен Пауэлл для GQ

фото: Сидни Суини для рекламной кампании Jimmy Choo

фото: Джон Литгоу для The Rake Magazine

фото: Кейт Бланшетт для Beauty Papers

фото: Кристина Риччи для рекламной кампании Betsey Johnson Fall 2025

Больше фотографий можно посмотреть в нашей галерее.
№ 1
Андрей (Омск)   11.09.2025 - 17:10
В семействе Сайрус, где кто. Мама, сама Майли и сестры. Одинаковые) читать далее>>
Скорбим

Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.
Александр Лавринович
8 сентября ушёл из жизни актёр Александр Лавринович.
Тамара Уржумова
С опозданием стало известно, что ушла из жизни актриса Тамара Уржумова.

что почитать?