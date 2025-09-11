Отдел кадров: Рената Литвинова, Софи Тёрнер и Сабрина Карпентер

Треть сентября позади, а значит, пришло время проверить глянец и рекламу на предмет интересных съёмок. В этом месяце нас порадовали Шарлотта Генсбур
, Зои Кравиц
, Сабрина Карпентер
, Сидни Суини
, Джулия Гарнер
, Софи Тёрнер
, Шэрон Стоун
, Майли Сайрус
, Рената Литвинова
, Глен Пауэлл
, Хейли Стейнфилд
, Кейт Бланшетт
и другие.
фото: Шарлотта Генсбур для Marie Claire
фото: Зои Кравиц для W Magazine
фото: Сабрина Карпентер для журнала Interview
фото: Джулия Гарнер для W Magazine Fashion Issue
фото: Софи Тёрнер для журнала Flaunt
фото: Шэрон Стоун для Harper’s Bazaar
фото: Майли Сайрус с сёстрами и мамой для The Cut
фото: Майли Сайрус для The Cut
фото: Рената Литвинова для Tatler Казахстан
фото: Хейли Стайнфилд для журнала Interview
фото: Глен Пауэлл для GQ
фото: Сидни Суини для рекламной кампании Jimmy Choo
фото: Джон Литгоу для The Rake Magazine
фото: Кейт Бланшетт для Beauty Papers
фото: Кристина Риччи для рекламной кампании Betsey Johnson Fall 2025
Больше фотографий можно посмотреть в нашей галерее
.
