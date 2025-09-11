«Я 4 месяца работала с психологом, чтобы разрешить себе после Заворотнюк сыграть эту роль»: Олеся Иванченко о дебюте в сериале «Няня Оксана»

что почитать?

Слухи об их романе ходят пять лет

Оксана Акиньшина и Данила Козловский перестали скрывать отношения

Возлюбленные встречались 9 лет

Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион

В прокате с 30 октября

«Без девочек жить не могу»: Анастасия Сиваева и Филипп Бледный в трейлере фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

У ведущей диагностировали рак

Маргарита Симоньян вышла на связь после операции на груди

Комедийный проект доступен на платформах PREMIER и START

Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой набрал более 10 000 000 просмотров

Сцены из супружеской жизни: Евгений Цыганов, Мариэтта Цигаль-Полищук и Дарья Екамасова

Интервью

Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»

Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным