«Я 4 месяца работала с психологом, чтобы разрешить себе после Заворотнюк сыграть эту роль»: Олеся Иванченко о дебюте в сериале «Няня Оксана»

11 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
11 сентября 2025
В скором времени на канале "Пятница!" состоится премьера сериала «Няня Оксана» — своеобразного ремейка «Моей прекрасной няни», в котором в главной роли дебютирует астролог-самоучка и ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко. Сходство Иванченко и Заворотнюк подмечали многие и эта роль была как будто написана под Олесю.

фото: Олеся в роли няни Оксаны

«Няня Вика — мой любимый персонаж с детства. Я смотрела это сутками и взахлёб и думала: «Это я». Я разговаривала так же, и мне всегда говорили: «Ну ты чисто няня Вика». И естественно, когда я стала более известна, эти сравнения стали упоминаться чаще», — отметила Олеся в интервью Надежде Стрелец.

фото: Виктор Хориняк и Олеся Иванченко в сериале "Няня Оксана"

Но несмотря на ощущение, что эта роль была написала специально под Олесю, на проекте были пробы, которые она провалила. «Первый раз я попробовалась плохо. Я пришла и очень переволновалась. Извинилась перед всеми, что потратила чужое время. И вышла оттуда с ощущением, что эта тема закрыта. Потом спустя какое-то время Вячеслав Дусмухаметов сказал, что они с Картозией хотят, чтобы няней была я. Потому что кастинг, который они проводили, «что-то как-то всё не то». Вроде бы это была моя мечта, и я должна была сказать: «Да!» Но я очень испугалась и сказала: «Вдруг я всё испорчу?» А Слава говорит: «Ну а как мы проверим?» И тут я говорю: «Слава, мне нужно разложить на картах!»

Олеся всё-таки пошла на второй этап проб с партнёрами и её утвердили на роль. Но увидев, как она зажата, Дусмухаметов отправил её к психотерапевту. «Слава записал меня на терапию. И перед началом чтения сценариев и съёмками я четыре месяца ходила к психоаналитику, и мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль».

Точной даты релиза сериала пока нет, но Олеся ждёт этого момента с ужасом: «Мне очень страшно ждать этой премьеры. Я вообще не актриса. Когда я приехала на первую свою смену, я подумала: «Господи, пригнали гримвагены, сняли дом, я сейчас им тут всё испорчу». Самое сложное было идти на такую долгую дистанцию. 60 смен. Вставать в пять утра и всё это на протяжении полугода. Для первого опыта в кино жить в таком ритме мне было тяжело. Параллельно у меня была "Натальная карта" и другие проекты и я прифигела от нагрузки. Моя психика немного пошатнулась на этих съёмках. От ожиданий и самоедства. Мне казалось, что я недостаточно хороша. Без терапевта не знаю, что бы было со мной».

фото: Олеся на съёмках "Лукоморья"

Однако за первым предложением подоспело второе, и Олеся уже успела сыграть русалку в «Лукоморье» Александра Бабаева: «14 часов на дереве провела. Я была в таком моно-костюме, не могла ходить в туалет, было очень интересно».
