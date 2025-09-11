Скуфиня, астролог-самоучка и бытовой инвалид: Олеся Иванченко рассказала немного о себе

Совсем скоро (но пока неизвестно, когда точно) на канале «Пятница!» состоится премьера сериала «Няня Оксана»
, главную роль в котором сыграла юмористка-астролог, автор и ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко
. По случаю чего Надежда Стрелец
взяла у Олеси интервью
, в котором теперь уже начинающая актриса с присущей ей самокритичностью дала себе ёмкую характеристику: скуфиня, дилетантка и бытовой инвалид. Но обо всём по порядку.
Скуфиня
«Если открыть мой плейлист или посмотреть, что я смотрю по вечерам — ну мне 50 лет. Я обожаю Салтыкову, Талькова, Ирину Аллегрову и Любочку Успенскую, обожаю советский кинематограф и шуточки из советских фильмов. Ну ментально мне 50 лет. Поэтому да, я скуфиня»
.
Астролог-самоучка
«Я астролог-любитель. Существует западная школа астрологии, это образование долго получают. У меня его нет. Я проходила курсы в институте, но это несерьёзно. Я делаю «Натальную карту» с душой. Может, я не всегда точна в формулировках или терминах. Я понимаю, что человек часто не верит и сейчас пойдёт в отрицание, но мне хочется что-то такое донести до него, чтобы ему в жизни это помогло. Надо понимать, что астрологические положения — это один из возможных вариантов развития событий. Я могу человеку спрогнозировать что-то, а это не случится. Там, где я считаю нужным предупредить, я как-то, в смешной завуалированной форме, на зайчиках-лисятках-поросятках ему попытаюсь объяснить, чтобы он не загрузился».
Ишак, который пашет сам
«Я не представляю себя женой нефтяника. Есть такие женщины (я их знаю и восхищаюсь ими), которые созданы быть музами. Она умеет в нужный момент поставить себя на второе место, где-то она замолчит. Я могу, конечно, поиграть в кошечку месяца два. Но потом мой казачий нрав, мой Краснодар вылезает. У меня есть такое представление, что мужчина, который иерархически тебя выше, его доминантность проявится в определённом контроле и давлении. А мне это не очень нужно. Чтобы спать с мужчиной, которого ты не любишь, надо ну очень сильно любить деньги. Я счастлива, что в моей жизни такой выбор не стоял. Возможность ощущать самодостаточность и знать, что я могу за себя заплатить, мне дороги. Я ишак, который пашет сам».
Бытовой инвалид
«Я немножко бытовой инвалид. Я вроде всё могу по хозяйству, но у меня всё это получается плохо. Меня мама жалела. Я когда переехала в Краснодар, я не знала, как включается стиральная машина. Потому что мама не давала мне стирать вещи. Я умею готовить, у меня есть подруги, которые могут это подтвердить. Но нет у меня сейчас времени на это всё. Вся эта история с селф-мейд вуман мне очень нравится, а с другой стороны, я росла в патриархальной семье, где мама сорок лет папе на завод собирала судочки. Я испытываю стыд, что я в бытовом плане не до конца состоятельна».
