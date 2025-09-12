Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище

«Александр Васильевич стоит, облокотившись на телевизионную стойку, где у него всегда лежал сценарий игры КВН, и улыбается своей фирменной неповторимой улыбкой! Кажется, что вот-вот мы услышим команду мотор и Масляков скажет: «Мы начинаем КВН!» Сегодня день памяти - на Новодевичьем кладбище на могиле нашего любимого Александра Васильевича состоялось открытие памятника. Мы аплодируем Президенту Планеты КВН - человеку, чье имя навсегда вписано в историю российского телевидения», — написала Екатерина Стриженова в своем телеграм-канале.
фото: Константин Эрнст
Теплые слова о ведущем также сказал Константин Эрнст, отметив, что Масляков внес неоценимый вклад в развитие всего российского телевидения. Слова соболезнования сыну Маслякова выразили и остальные гости траурного мероприятия.
фото: Эдгард Запашный и Александр Масляков-младший
фото: Леонид Якубович
фото: Валдис Пельш
фото: Екатерина и Александра Стриженовы, Эдгард Запашный
Александр Масляков скончался в возрасте 82 лет от рака легких в прошлом году. Медики выявили у ведущего злокачественную опухоль в 2022-м. Операция и химиотерапия дали результаты на небольшой период, но в начале 2024 года ведущему стало значительно хуже — рак дал метастазы. Тогда было принято решение присвоить Маслякову паллиативный статус. После смерти Александра Маслякова ведущим программы КВН стал Дмитрий Хрусталев.
