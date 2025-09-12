Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище

12 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
12 сентября 2025
8 сентября в Москве на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника ведущему КВН Александру Маслякову. Среди друзей и коллег, приехавших почтить память телеведущего, были Константин Эрнст, сын Маслякова Александр, Валдис Пельш, Екатерина и Александра Стриженовы, Леонид Якубович, Эдгард Запашный и многие другие.

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Памятник Александру Маслякову

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Екатерина Стриженова

«Александр Васильевич стоит, облокотившись на телевизионную стойку, где у него всегда лежал сценарий игры КВН, и улыбается своей фирменной неповторимой улыбкой! Кажется, что вот-вот мы услышим команду мотор и Масляков скажет: «Мы начинаем КВН!» Сегодня день памяти - на Новодевичьем кладбище на могиле нашего любимого Александра Васильевича состоялось открытие памятника. Мы аплодируем Президенту Планеты КВН - человеку, чье имя навсегда вписано в историю российского телевидения», — написала Екатерина Стриженова в своем телеграм-канале.

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Константин Эрнст

Теплые слова о ведущем также сказал Константин Эрнст, отметив, что Масляков внес неоценимый вклад в развитие всего российского телевидения. Слова соболезнования сыну Маслякова выразили и остальные гости траурного мероприятия.

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Эдгард Запашный и Александр Масляков-младший

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Леонид Якубович

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Валдис Пельш

Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Екатерина и Александра Стриженовы, Эдгард Запашный

Александр Масляков скончался в возрасте 82 лет от рака легких в прошлом году. Медики выявили у ведущего злокачественную опухоль в 2022-м. Операция и химиотерапия дали результаты на небольшой период, но в начале 2024 года ведущему стало значительно хуже — рак дал метастазы. Тогда было принято решение присвоить Маслякову паллиативный статус. После смерти Александра Маслякова ведущим программы КВН стал Дмитрий Хрусталев.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: "Дедушка моей мечты" >>
«Самый лучший фильм - 2»
«Другая жизнь». ТВ-ролик
«О'Кей, или Дело в шляпе». Отрывок
«Концерт отменяется»
«Любовь и немного перца». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не стало Александра Маслякова
У Александра Маслякова диагностировали опухоль в лёгких
Александра Маслякова уволили из КВН из-за подозрений в коррупции
персоны
Эдгард ЗапашныйАлександр Масляков (младший)Александр МасляковВалдис ПельшАлександра СтриженоваЕкатерина СтриженоваДмитрий ХрусталёвКонстантин ЭрнстЛеонид Якубович

фотографии >>
Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
Александру Маслякову поставили памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Виено Микшиева
11 сентября ушла из жизни актриса Виено Микшиева.
Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.
Тамара Уржумова
С опозданием стало известно, что ушла из жизни актриса Тамара Уржумова.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Александр Калугин
Сергей Колос
Юлия Рудина
Елена Серопова
Роза Хайруллина
Наталья Щукина
Роберт Джон Берк
Нора Лэйн
Бенджамин МакКензи
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Джош Хопкинс
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?