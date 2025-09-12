«Передо мной сидели смертники»: Алла Пугачева о концерте в Чернобыле

В 1986 году спустя четыре месяца после взрыва на Чернобыльской АЭС Алла Пугачева дала концерт для ликвидаторов последствий аварии в поселке Зеленый Мыс под Припятью. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (Признана в РФ иноагентом) артистка рассказала, почему осмелилась поехать в опасную зону.
фото: Алла Пугачева в поселке Зеленый Мыс
«Я туда поехала по зову сердца, а не по призыву партии, хотя нас предупреждали, что это опасно, но мы не понимали. Передо мной там сидели смертники. Люди просили апельсины и Пугачеву. И я не могла отказаться. Уже там стало ясно, что у людей тяжелое положение, катастрофа. Нас предупредили, что это опасно, хотя мы должны были выступать в зоне между каким-то лепестками, это называлось «ромашка». Во-первых, запретили есть, что там предлагали. Сказали взять с собой сухарики. Я даже похудела за три дня. Запретили ходить по траве. Брать цветы у зрителей. Конечно, все к нам побежали, и я брала цветы», — рассказала Пугачева, отметив, что от поездки из ее коллектива отказался только Игорь Николаев, который тогда работал у нее клавишником. По словам певицы, он единственный понял, насколько это опасно.
фото: Алла Пугачева
У самой Пугачевой после концерта начались проблемы с щитовидной железой, а у ее коллеги Александра Барыкина, который тоже участвовал в том концерте, полностью исчез голос. Однако артистка все равно не жалеет о поездке: «Я не пожалела ни секунды. Ты не представляешь, что это за ощущение, когда ты с ними поешь, когда ты их обнимаешь, танцевала я с одним там. Эти слезы на глазах. Усталые эти лица, которые под конец все светлее и светлее. И такая радость была», — сказала Пугачева в интервью.
фото: Алла Пугачева в поселке Зеленый Мыс
По словам артистки, вернувшись в Москву, благодарности от руководства она не получила: «Все, что я получила после поездки — нагоняй. Потому что пела с бантиком черным на голове. Мне дали белую шапочку как всем. Но мне она не шла. Я повязала бант, и к нему потом привязались. Никого не волновало, что мы сделали, в чем наше геройство, в чем наша слабость. Понимаешь, какой ужас? Все время что-то запрещают». Однако позже Пугачевой присвоили статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС.
фото: Алла Пугачева в поселке Зеленый Мыс
В тот же год Алла Пугачева вместе с Артемием Троицким (Признан в РФ иноагентом) организовала первый в истории СССР благотворительный концерт «Счет 904», направив собранные средства на помощь ликвидаторам и пострадавшим. Чтобы избежать бесконечного согласования программы с Минкультом, Пугачева и Троицкий обратились за разрешением лично к секретарю ЦК КПСС Александру Яковлеву, который быстро выдал разрешение. В концерте, состоявшемся 30 мая в «Олимпийском», приняли участие группы «Браво», «Автограф», «Круиз» и сама Пугачева.
