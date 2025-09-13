Кино-Театр.Ру
Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова

13 сентября
2025 год

13 сентября 2025
11 сентября в Москве в Особняке Смирнова на Тверском бульваре состоялась закрытая звездная премьера спектакля-концерта «Маленький принц» режиссера Нины Чусовой. Среди гостей вечера были Екатерина Климова, Елена Воробей, Надежда Бабкина, Мария Кожевникова, Глафира Тарханова, Анна Слю, Лянка Грыу, Наталья Бочкарева и многие другие.

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Екатерина Климова

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Елена Воробей

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Мария Кожевникова

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Надежда Бабкина

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Ирина Хакамада

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Анна Невская

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Анастасия Стоцкая

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Глафира Тарханова

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Анна Слю

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Грыу Лянка

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Наталья Бочкарева

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Анастасия Меськова

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Анна Ещенко

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Калинин Григорий с подругой

Сказка на ночь: Мария Кожевникова, Надежда Бабкина и Глафира Тарханова
фото: Нина Чусова

Премьера спектакля для зрителей пройдет 17 и 18 сентября.
