Дочь Гвинет Пэлтроу подписала первый крупный контракт

21-летняя Эппл Мартин
, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу
и вокалиста Coldplay Криса Мартина
, заключила
рекламный контракт с лондонским брендом Self-Portrait. В рамках сотрудничества в течение ближайших месяцев появятся ролики и фото с участием Эппл, а пока она опубликовала серию тизерящих снимков, которые, по мнению модного дома, «отражают свободный и уверенный стиль самовыражения и олицетворяют поколение молодых поклонников бренда»
.
Контракт стал для Эппл первой крупной сделкой в мире моды. Пользователи в сети сразу же раскритиковали выбор бренда, поскольку посчитали, что Эппл получила предложение только из-за известных родителей.
Бренд Self-Portrait был основан малазийским дизайнером Ханом Чонгом в 2013 году. Ранее с этим брендом сотрудничали такие известные модели, как Эмили Ратаковски
, Джиджи
и Белла Хадид
, Ирина Шейк
и другие.
