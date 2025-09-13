Кино-Театр.Ру
Дочь Гвинет Пэлтроу подписала первый крупный контракт

13 сентября
2025 год

13 сентября 2025
21-летняя Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и вокалиста Coldplay Криса Мартина, заключила рекламный контракт с лондонским брендом Self-Portrait. В рамках сотрудничества в течение ближайших месяцев появятся ролики и фото с участием Эппл, а пока она опубликовала серию тизерящих снимков, которые, по мнению модного дома, «отражают свободный и уверенный стиль самовыражения и олицетворяют поколение молодых поклонников бренда».

Контракт стал для Эппл первой крупной сделкой в мире моды. Пользователи в сети сразу же раскритиковали выбор бренда, поскольку посчитали, что Эппл получила предложение только из-за известных родителей.

Бренд Self-Portrait был основан малазийским дизайнером Ханом Чонгом в 2013 году. Ранее с этим брендом сотрудничали такие известные модели, как Эмили Ратаковски, Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк и другие.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
