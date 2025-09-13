Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Нина Добрев разорвала помолвку с Шоном Уайтом

13 сентября
2025 год

13 сентября 2025
36-летняя Нина Добрев, звезда сериала «Дневники вампира», разорвала помолвку с 39-летним олимпийским чемпионом по сноуборду Шоном Уайтом после пяти лет совместной жизни. Об этом сообщает издание People.

Нина Добрев разорвала помолвку с Шоном Уайтом

По словам источника издания, для пары «это было обоюдное решение, и оно далось нелегко, но было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу». Представители актрисы и спортсмена отказались комментировать новость.

Нина Добрев разорвала помолвку с Шоном Уайтом

Шон и Нина начали встречаться в 2019 году, а в октябре 2024 они обручились. Последний раз их видели вместе несколько недель назад во время прогулки по Лос-Анджелесу. Но уже 7 сентября актриса вышла на красную дорожку на Международном кинофестивале в Торонто без обручального кольца. Также она удалила пост о своей помолвке в соцсетях.
