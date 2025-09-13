Нина Добрев разорвала помолвку с Шоном Уайтом

36-летняя Нина Добрев
, звезда сериала «Дневники вампира»
, разорвала помолвку с 39-летним олимпийским чемпионом по сноуборду Шоном Уайтом
после пяти лет совместной жизни. Об этом сообщает
издание People.
По словам источника издания, для пары «это было обоюдное решение, и оно далось нелегко, но было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу»
. Представители актрисы и спортсмена отказались комментировать новость.
Шон и Нина начали встречаться в 2019 году, а в октябре 2024 они обручились
. Последний раз их видели вместе несколько недель назад во время прогулки по Лос-Анджелесу. Но уже 7 сентября актриса вышла на красную дорожку на Международном кинофестивале в Торонто без обручального кольца. Также она удалила пост о своей помолвке в соцсетях.
