Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон

14 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2025
С 9 по 16 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя моды, в рамках которой представят коллекции сезона весна-лето 2026. Среди гостей показов брендов Ralph Lauren и Michael Kors были Наоми Уоттс, Гвинет Пэлтроу, Джессика Честейн, Лора Дерн, Приянка Чопра с мужем Ником Джонасом и многие другие.

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Наоми Уоттс на показе Ralph Lauren

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Лора Дерн на показе Ralph Lauren

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Джессика Честейн на показе Ralph Lauren

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас на показе Ralph Lauren

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Гвинет Пэлтроу на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Лили Рейнхарт на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Селма Блэр на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Оливия Уайлд и Гвинет Пэлтроу на показе Michael Kors

Также среди гостей мероприятий, прошедших в рамках Недели моды в Нью-Йорке, можно было увидеть Александру Даддарио, Билла Мюррея, Софию Копполу, Кирстен Данст, Наташу Лионн и других.

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Александра Даддарио на открытиии флагмана Dior

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Кристин Дэвис на открытии флагмана Dior

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: София Коппола, Билл Мюррей и Кирстен Данст на ужине Chanel

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Джулия и Эмма Робертс на показе Jacquemus x Veuve Dinner

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Пэрис Джексон на показе Off-White

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус на вечеринке Seventy One Gin

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Колман Доминго и Наташа Лионн на вечеринке Seventy One Gin

Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон
фото: Шер на вечеринке Valentino
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Колсон БейкерКарди БиСелма БлэрАлександра ДаддариоКирстен ДанстЛора ДернПэрис ДжексонНик ДжонасКолман ДомингоКристин ДэвисСофия КопполаНаташа ЛионнБилл МюррейРоберт ПаттинсонГвинет ПэлтроуЛили РейнхартДжулия РобертсЭмма РобертсЭван РоссОливия УайлдСьюки УотерхаузНаоми УоттсДжессика ЧестейнПриянка ЧопраШер

фотографии >>
Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.
Гаджимурад Ягизаров
13 сентября ушёл из жизни актёр Гаджимурад Ягизаров.
Алексей Алексеев
11 сентября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Алексеев.
Виено Микшиева
11 сентября ушла из жизни актриса Виено Микшиева.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Ольга Боровская
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Николай Клямчук
Александр Михайлов (II)
Константин Юшкевич
Ежи Зельник
Мелисса Лео
Сэм Нилл
Коллэм Кит Ренни
Малгожата Хаевская
Джек Хокинз
Джон Холлидэй
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен