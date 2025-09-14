Неделя моды в Нью-Йорке: Наоми Уоттс, Лора Дерн и Роберт Паттинсон

С 9 по 16 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя моды, в рамках которой представят коллекции сезона весна-лето 2026. Среди гостей показов брендов Ralph Lauren и Michael Kors были Наоми Уоттс
, Гвинет Пэлтроу
, Джессика Честейн
, Лора Дерн
, Приянка Чопра
с мужем Ником Джонасом
и многие другие.
фото: Наоми Уоттс на показе Ralph Lauren
фото: Лора Дерн на показе Ralph Lauren
фото: Джессика Честейн на показе Ralph Lauren
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас на показе Ralph Lauren
фото: Гвинет Пэлтроу на показе Michael Kors
фото: Лили Рейнхарт на показе Michael Kors
фото: Селма Блэр на показе Michael Kors
фото: Оливия Уайлд и Гвинет Пэлтроу на показе Michael Kors
Также среди гостей мероприятий, прошедших в рамках Недели моды в Нью-Йорке, можно было увидеть Александру Даддарио
, Билла Мюррея
, Софию Копполу
, Кирстен Данст
, Наташу Лионн
и других.
фото: Александра Даддарио на открытиии флагмана Dior
фото: Кристин Дэвис на открытии флагмана Dior
фото: София Коппола, Билл Мюррей и Кирстен Данст на ужине Chanel
фото: Джулия и Эмма Робертс на показе Jacquemus x Veuve Dinner
фото: Пэрис Джексон на показе Off-White
фото: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус на вечеринке Seventy One Gin
фото: Колман Доминго и Наташа Лионн на вечеринке Seventy One Gin фото: Шер на вечеринке Valentino
