Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур

До 16 сентября в Нью-Йорке будет проходить Неделя моды, на которой бренды представляют свои новые коллекции весна-лето 2026, а звезды курсируют от подиумов до барных стоек
. Одним из самых посещаемых мероприятий в рамках Недели моды по традиции стал гала-ужин Kering Foundation. Среди его гостей были Джессика Честейн
, Сальма Хайек
, Деми Мур
, Дакота Джонсон
, Кирстен Данст
, Джулианна Мур
и многие другие.
фото: Джессика Честейн
фото: Сальма Хайек
фото: Деми Мур
фото: Дакота Джонсон
фото: Кирстен Данст
фото: Джулианна Мур
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман
фото: Колман Доминго
фото: Ариана Дебос
фото: Линда Евангелиста фото: Яра Шахиди
