Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур

14 сентября
2025 год

14 сентября 2025
До 16 сентября в Нью-Йорке будет проходить Неделя моды, на которой бренды представляют свои новые коллекции весна-лето 2026, а звезды курсируют от подиумов до барных стоек. Одним из самых посещаемых мероприятий в рамках Недели моды по традиции стал гала-ужин Kering Foundation. Среди его гостей были Джессика Честейн, Сальма Хайек, Деми Мур, Дакота Джонсон, Кирстен Данст, Джулианна Мур и многие другие.

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Джессика Честейн

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Сальма Хайек

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Деми Мур

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Дакота Джонсон

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Кирстен Данст

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Джулианна Мур

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Колман Доминго

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Ариана Дебос

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Линда Евангелиста

Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур
фото: Яра Шахиди
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Джессика Честейн, Сальма Хайек и Деми Мур фотографии
