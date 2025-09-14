Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

На прошлой неделе 31-летний Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера, женился на 28-летней модели Эбби Чемпион. Молодожены не спешили радовать поклонников праздничными фотографиями, предоставив эту возможность журналу Vogue, который на днях опубликовал репортаж с их свадьбы. А Патрик и Эбби поделились снимками в своих социальных сетях.
фото: Мария Шрайвер, Эбби Чемпион, Патрик и Арнольд Шварценеггеры
фото: Патрик Шварценеггер и актеры «Белого лотоса»
До свадьбы Шварценеггер и Чемпион встречались 9 лет. В декабре 2023 года они объявили о помолвке, однако свадьбу пришлось перенести, так как Патрик был занят съемками третьего сезона «Белого лотоса» в Таиланде. Несмотря на задержку, Эбби поддержала решение возлюбленного и, по его словам, оставалась «очень счастливой».
