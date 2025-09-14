Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

14 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
14 сентября 2025
На прошлой неделе 31-летний Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера, женился на 28-летней модели Эбби Чемпион. Молодожены не спешили радовать поклонников праздничными фотографиями, предоставив эту возможность журналу Vogue, который на днях опубликовал репортаж с их свадьбы. А Патрик и Эбби поделились снимками в своих социальных сетях.

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

Торжество проходило в Айдахо и продолжалось три дня. На свадьбе присутствовали не только звездные родственники Патрика, среди которых были отец, мать Мария Шрайвер и сестра Кэтрин с мужем Крисом Праттом, но и его коллеги по сериалу «Белый лотос»Джейсон Айзек, Сара Кэтрин Хук и Сэм Нивола.

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы
фото: Мария Шрайвер, Эбби Чемпион, Патрик и Арнольд Шварценеггеры

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы
фото: Патрик Шварценеггер и актеры «Белого лотоса»

До свадьбы Шварценеггер и Чемпион встречались 9 лет. В декабре 2023 года они объявили о помолвке, однако свадьбу пришлось перенести, так как Патрик был занят съемками третьего сезона «Белого лотоса» в Таиланде. Несмотря на задержку, Эбби поддержала решение возлюбленного и, по его словам, оставалась «очень счастливой».

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы

Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 19:00
... А мне выбор Патрика нравится - красивая молодая девушка, без накачанных губ и силикона. читать далее>>
№ 5
Александр Гасило (Минск)   17.09.2025 - 00:08
... Точно! Вылитый отец! читать далее>>
№ 4
Киноман1985   16.09.2025 - 16:06
... так себе. мне кажется он на мать больше похож. читать далее>>
№ 3
Balrog   16.09.2025 - 12:53
Сынуля на папашу в молодости похож очень, тока мускулатуры поменьше. 8-))) читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   15.09.2025 - 19:41
Мог бы найти покрасивее. В США есть точно лучше, я видел. Батя оценил выбор? читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион
Поиск по меткам
любовь
персоны
Джейсон АйзексСэм НиволаКрис ПраттСара Кэтрин ХукАрнольд ШварценеггерПатрик ШварценеггерМария Шрайвер
фильмы
Белый лотос

фотографии >>
Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы фотографии
Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы фотографии
Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы фотографии
Патрик Шварценеггер поделился фотографиями со свадьбы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.
Геннадий Белов
19 декабря ушёл из жизни композитор Геннадий Белов.
Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

День рождения >>

Лиана Асатиани
Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Виталий Егоров
Николай Макеев
Елена Романова
Галина Сазонова
Валерий Шептекита
Пьер Бокма
Николь де Бур
Мария Роза Галло
Эдуар Монтут
Надя Фарес
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Интервью
Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах
1 комментарий
Кино-театр.ру в Telegram