Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова

15 сентября
2025 год

15 сентября 2025
4 сентября в Новом Пространстве Театра Наций состоялась презентация сезона 2025-2026, а следом на основной сцене прошла пятая церемония вручения Премии Корша, лауреатами которой в этом году стали актёр Сергей Волков (номинация «Прорыв»), актёры Тимофей Трибунцев и Семён Штейнберг (номинация «Дебют»), актриса Мария Смольникова (номинация «Явление»), режиссёр Дин Итэн (номинация «Открытие»), режиссёр Евгений Писарев (номинация «Вдохновение»), актёр Вениамин Смехов (номенация «Мастерство») и Константин Райкин (номинация «Школа»).

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Евгений Миронов

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Семён Штейнберг

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Мария Смольникова

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Дин Итэн

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Евгений Писарев

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Галина Аксёнова, Вениамин Смехов и Алика Смехова

Среди гостей премии были Мила Ершова и Святослав Рогожан, Юлия Пересильд, Алика Смехова, Елена Морозова, Михаил Тройник и другие.

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Константин Райкин, Святослав Рогожан и Мила Ершова

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Елена Николаева

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Елена Морозова

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Дмитрий Чеботарёв и Михаил Тройник

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Юлия Пересильд

Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова
фото: Сергей Епишев
№ 3
Yanina Sokolova   16.09.2025 - 15:31
Какие-то награды чудные в форме кирпича. Я сначала вообще не поняла что держат призёры в руках. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   15.09.2025 - 19:39
Поздравляю всех лауреатов! Особенно рад за Сергея Волкова — его «прорыв» абсолютно заслужен. Театр Наций снова доказывает, что поддерживает яркие таланты. читать далее>>
№ 1
Antea13 (Оренбург)   15.09.2025 - 11:42
Междусобойчик. Раздали очередные медальки между блатными. Реально кому-то после 40 это надо? По-моему, тогда уже есть понимание объективной реальности и состоятельности в профессии, любви зрителя. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова фотографии
Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова фотографии
Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова фотографии
Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова фотографии
