Премия Корша: Евгений Миронов, Константин Райкин и Мария Смольникова

4 сентября в Новом Пространстве Театра Наций
состоялась презентация сезона 2025-2026, а следом на основной сцене прошла пятая церемония вручения Премии Корша, лауреатами которой в этом году стали актёр Сергей Волков
(номинация «Прорыв»), актёры Тимофей Трибунцев
и Семён Штейнберг
(номинация «Дебют»), актриса Мария Смольникова
(номинация «Явление»), режиссёр Дин Итэн
(номинация «Открытие»), режиссёр Евгений Писарев
(номинация «Вдохновение»), актёр Вениамин Смехов
(номенация «Мастерство») и Константин Райкин
(номинация «Школа»).
фото: Евгений Миронов
фото: Семён Штейнберг
фото: Мария Смольникова
фото: Дин Итэн
фото: Евгений Писарев
фото: Галина Аксёнова, Вениамин Смехов и Алика Смехова
Среди гостей премии были Мила Ершова
и Святослав Рогожан
, Юлия Пересильд
, Алика Смехова
, Елена Морозова
, Михаил Тройник
и другие.
фото: Константин Райкин, Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Елена Николаева
фото: Елена Морозова
фото: Дмитрий Чеботарёв и Михаил Тройник
фото: Юлия Пересильд фото: Сергей Епишев
