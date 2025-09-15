Лиам Хемсворт сделал предложение Габриэлле Брукс

35-летний Лиам Хемсворт
, шесть лет назад переживший развод
с Майли Сайрус
, снова готов попробовать себя в качестве мужа. А мы надеемся, что на этот раз актёр продержится в этом статусе больше 8 месяцев — ведь именно столько длился его брак с Сайрус.
Будущей супругой актёра стала 29-летняя модель Габриэлла Брукс
, которую Лиам встретил вскоре после расставания с Майли на своей родине в Австралии, куда актёр поехал зализывать раны. И как это ни странно, этот спонтанный утешительный роман с землячкой перерос в серьёзные отношения. Степень серьёзности прямо пропорциональна каратности бриллианта, которым Габриэлла похвасталась на днях в соцсетях.
