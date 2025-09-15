Кино-Театр.Ру
Лиам Хемсворт сделал предложение Габриэлле Брукс

15 сентября
2025 год

15 сентября 2025
35-летний Лиам Хемсворт, шесть лет назад переживший развод с Майли Сайрус, снова готов попробовать себя в качестве мужа. А мы надеемся, что на этот раз актёр продержится в этом статусе больше 8 месяцев — ведь именно столько длился его брак с Сайрус.

Лиам Хемсворт сделал предложение Габриэлле Брукс

Будущей супругой актёра стала 29-летняя модель Габриэлла Брукс, которую Лиам встретил вскоре после расставания с Майли на своей родине в Австралии, куда актёр поехал зализывать раны. И как это ни странно, этот спонтанный утешительный роман с землячкой перерос в серьёзные отношения. Степень серьёзности прямо пропорциональна каратности бриллианта, которым Габриэлла похвасталась на днях в соцсетях.

