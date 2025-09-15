Кино-Театр.Ру
Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева

15 сентября
2025 год

15 сентября 2025
10 сентября Театр им. Моссовета открыл свой юбилейный 103-й сезон премьерным спектаклем Евгения Марчелли «Женитьба». На сборе труппы Марчелли рассказал о грядущих премьерах сезона: «Ревизоре» в инсценировке Павла Пархоменко и новая редакция «Чайки» в постановке Андрея Кончаловского. В одной из главных ролей сыграет, разумеется, жена режиссёра Юлия Высоцкая. Ещё одна премьера от Кончаловского — «Макбет» с Евгением Ткачуком, Юлией Высоцкой и Виталием Кищенко в главных ролях. В декабре зрителей так же ждёт спектакль Марчелли «Три мушкетера» с Екатериной Гусевой, Ольгой Кабо, Евгенией Крюковой, Валерием Ярёменко и Виталием Кищенко в ролях.

Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Евгений Марчелли

Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Юлия Высоцкая, Анна Михайловская, Ольга Остроумова и Андрей Кончаловский

На открытии сезона побывали Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова, Ольга Кабо, Елена Валюшкина, Евгений Стеблов и другие.

Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Елена Валюшкина и Нелли Пшённая

Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Евгений Стеблов

Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Ольга Остроумова

Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Ольга Кабо и Евгения Крюкова

Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева
фото: Екатерина Гусева
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен