Дольше века: Евгения Крюкова, Юлия Высоцкая и Екатерина Гусева

10 сентября Театр им. Моссовета
открыл свой юбилейный 103-й сезон премьерным спектаклем Евгения Марчелли «Женитьба»
. На сборе труппы Марчелли рассказал о грядущих премьерах сезона: «Ревизоре»
в инсценировке Павла Пархоменко
и новая редакция «Чайки»
в постановке Андрея Кончаловского
. В одной из главных ролей сыграет, разумеется, жена режиссёра Юлия Высоцкая
. Ещё одна премьера от Кончаловского — «Макбет»
с Евгением Ткачуком
, Юлией Высоцкой
и Виталием Кищенко
в главных ролях. В декабре зрителей так же ждёт спектакль Марчелли «Три мушкетера»
с Екатериной Гусевой
, Ольгой Кабо
, Евгенией Крюковой
, Валерием Ярёменко
и Виталием Кищенко
в ролях.
На открытии сезона побывали Андрей Кончаловский
и Юлия Высоцкая
, Ольга Остроумова
, Екатерина Гусева
, Евгения Крюкова
, Ольга Кабо
, Елена Валюшкина
, Евгений Стеблов
и другие.
