«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей

16 сентября
2025 год

16 сентября 2025
Джулия Робертс воспитала с мужем, оператором Дэниелом Модером троих детей: 20-летних двойняшек Хэйзел и Финнеаса и 18-летнего сына Генри. И делала она это молча, оберегая своё счастье от огласки. Но в недавнем интервью для журнала «EE 72» актриса позволила себе редкий комментарий о своём родительстве.

«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей

Джулия назвала себя строгой матерью: «Думаю, они, наверняка, были среди своих сверстников одними из последних, кто обзавелся телефонами и прочими гаджетами. Когда они были поменьше, Дэнни и меня можно было определённо назвать очень строгими родителями. Не то, чтобы они жили под нашу диктовку, но у нас были определённые правила и они не менялись. Я думаю, именно это и создаёт ощущение стабильности и позволяет им чувствовать себя защищёнными. Потому что они знают, что есть этот устойчивый, зафиксированный мир любви и безопасности, который существует безусловно».

фото: Джулия с семьёй
фото: Джулия с семьёй

Последовательность и согласованность, по мнению Робертс, один из важнейших аспектов воспитания. «Это как границы твоей жизни — они остаются неизменными. Не может быть такого, чтобы ребёнок получил от меня один ответ, а потом пошёл к папе и получил совершенно другой ответ. Этого просто не происходит и никогда не произойдёт».

фото: Финнеас Модер
фото: Финнеас Модер

фото: Дэниел Модер с дочерью Хейзел
фото: Дэниел Модер с дочерью Хейзел
«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей фотографии
«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей фотографии
«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей фотографии
«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей фотографии
