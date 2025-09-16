«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей

Джулия Робертс воспитала с мужем, оператором Дэниелом Модером троих детей: 20-летних двойняшек Хэйзел и Финнеаса и 18-летнего сына Генри. И делала она это молча, оберегая своё счастье от огласки. Но в недавнем интервью для журнала «EE 72» актриса позволила себе редкий комментарий о своём родительстве.
Джулия назвала себя строгой матерью: «Думаю, они, наверняка, были среди своих сверстников одними из последних, кто обзавелся телефонами и прочими гаджетами. Когда они были поменьше, Дэнни и меня можно было определённо назвать очень строгими родителями. Не то, чтобы они жили под нашу диктовку, но у нас были определённые правила и они не менялись. Я думаю, именно это и создаёт ощущение стабильности и позволяет им чувствовать себя защищёнными. Потому что они знают, что есть этот устойчивый, зафиксированный мир любви и безопасности, который существует безусловно».
фото: Джулия с семьёй
Последовательность и согласованность, по мнению Робертс, один из важнейших аспектов воспитания. «Это как границы твоей жизни — они остаются неизменными. Не может быть такого, чтобы ребёнок получил от меня один ответ, а потом пошёл к папе и получил совершенно другой ответ. Этого просто не происходит и никогда не произойдёт».
