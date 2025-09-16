Кино-Театр.Ру
Два года в университете психологии и педагогики и два часа в МАИ: Ирина Старшенбаум о своём образовании

16 сентября
2025 год

16 сентября 2025
Ирина Старшенбаум — одна из тех немногих востребованных актрис, у которых нет профильного образования. Ирина окончила Институт Печати, получив корочку пиарщицы, а до этого пробовала свои силы в МАИ и Университете психологии и педагогики. Об этом актриса рассказала в интервью Фёдору Бондарчуку в эфире программы «Кино в деталях».

Дед актрисы, Геннадий Старшенбаум — известный психиатр-суицидолог, доктор наук. «Я сама себе раньше отчёта не отдавала, какое влияние это оказало на мою жизнь. Я два года отучилась в Университете психолгии и педагогики на подготовительных курсах. И вот там я как раз-таки начала заниматься театром. Там был такой потрясающий предмет «Психология средствами театра». Это две темы, которые я обожала. Мне тогда крышу снесло, я поняла, что я так люблю всё, что здесь происходит».

Ещё Ирина проучилась целых два часа в МАИ, после чего, не раздумывая, забрала свои документы. «Моя мама дружила с родителями моих одноклассников начальной школы. И все они поступили потом в МАИ. Но они все шикарно разбирались в математике и физике. А я с ними ходила в один класс английского. И моя мама подумала, что это замечательная компания для учёбы. Я поступила в МАИ. И я ничего не понимала из того, что говорит преподаватель. Поэтому после первой пары я пошла в деканат и сказала: «Здравствуйте, я хочу забрать свои документы».
Фёдор БондарчукИрина Старшенбаум

Скорбим

Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.
Анатолий Архипов
13 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Анатолий Архипов.
Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.
Гаджимурад Ягизаров
13 сентября ушёл из жизни актёр Гаджимурад Ягизаров.

