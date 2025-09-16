Два года в университете психологии и педагогики и два часа в МАИ: Ирина Старшенбаум о своём образовании

Ирина Старшенбаум
— одна из тех немногих востребованных актрис, у которых нет профильного образования. Ирина окончила Институт Печати, получив корочку пиарщицы, а до этого пробовала свои силы в МАИ и Университете психологии и педагогики. Об этом актриса рассказала в интервью Фёдору Бондарчуку
в эфире программы «Кино в деталях»
.
Дед актрисы, Геннадий Старшенбаум
— известный психиатр-суицидолог, доктор наук. «Я сама себе раньше отчёта не отдавала, какое влияние это оказало на мою жизнь. Я два года отучилась в Университете психолгии и педагогики на подготовительных курсах. И вот там я как раз-таки начала заниматься театром. Там был такой потрясающий предмет «Психология средствами театра». Это две темы, которые я обожала. Мне тогда крышу снесло, я поняла, что я так люблю всё, что здесь происходит».
Ещё Ирина проучилась целых два часа в МАИ, после чего, не раздумывая, забрала свои документы. «Моя мама дружила с родителями моих одноклассников начальной школы. И все они поступили потом в МАИ. Но они все шикарно разбирались в математике и физике. А я с ними ходила в один класс английского. И моя мама подумала, что это замечательная компания для учёбы. Я поступила в МАИ. И я ничего не понимала из того, что говорит преподаватель. Поэтому после первой пары я пошла в деканат и сказала: «Здравствуйте, я хочу забрать свои документы»
.
обсуждение >>