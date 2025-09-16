Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская

16 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
16 сентября 2025
Начало нового учебного года — это время судорожной беготни по отделу канцелярских товаров и изобилия премьер и презентаций. Все — от академических театров до онлайн-кинотеатров — спешат проанонсировать свои планы на новый сезон и устраивают в связи с этим грандиозные презентации. Параллельно с этим празднуются юбилеи, гремят премьеры и агонизируют фестивали. И за всем этим переизбытком легко было не заметить не только камерные вечеринки и презентации, но и целую Московскую неделю моды, которая проходила с 28 августа по 2 сентября. И на которой в разные дни успели побывать Оксана Фёдорова, Софья Каштанова, Янина Студилина и Юлия Барановская.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Янина Студилина

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Юлия Барановская

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Оксана Фёдорова

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Софья Каштанова

3 сентября на презентации коллаборации бренда Econika и дизайнера Юлии Калманович побывали Софья Эрнст и Ксения Собчак.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Софья Эрнст

На показе зимней коллекции Алёны Ахмадуллиной Елена Летучая и Светлана Бондарчук вышли на подиум. А среди гостей были Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Светлана Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте

Неделю моды сменила международная выставка индустрии моды в России CPM, на которой побывали Глафира Тарханова, Анна Пескова, Алёна Хмельницкая и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Глафира Тарханова

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Алёна Хмельницкая

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Анна Пескова

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Влад Лисовец

За бугром, кстати, тоже было живенько. 7 сентября на UBS Arena в Нью-Йорке состоялась 42-я церемония вручения MTV VMA 2025, на которой отметились Сабрина Карпентер, Пэрис Хилтон и Ариана Гранде.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Сабрина Карпентер

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Ариана Гранде

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Пэрис и Ники Хилтон

9 сентября в Нью-Йорке состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Утреннее шоу», на которой побывали Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Марион Котийяр, Розанна Аркетт, Наоми Уоттс, Джереми Айронс и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Розанна Аркетт

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Наоми Уоттс

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Марион Котийяр

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Джереми Айронс

Вечером того же дня в Лондоне состоялся предпремьерный показ автобиографического спектакля Александра Молочникова «Чайка: Правдивая история», на котором побывали Ксения Собчак, Айла Фишер и много разных иноагентов.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Софья Капкова и Александр Молочников

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Одесса Рэй и Айла Фишер

Но вернёмся в Первопрестольную. 12 сентября в Москве открылась 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В выставочном пространстве "Тимирязев Центр" побывали Диана Пожарская, Ирина Горбачёва и Юлианна Караулова.

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Диана Пожарская

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Ирина Горбачёва

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Юлианна Караулова

Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская
фото: Эвелина Хромченко
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   16.09.2025 - 21:05
Ох.. ё-моё. Что случилось с Федоровой, если это реально она. Вообще не похожа на себя минувших лет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожеккрасотаНеделя модыпремьерастильтеатральная премьера
персоны
Джереми АйронсРозанна АркеттЕлизавета БазыкинаЮлия БарановскаяЭвелина БлёдансСветлана БондарчукИрина ГорбачёваАриана ГрандеЮлианна КарауловаСабрина КарпентерСофья КаштановаЮрий КолокольниковМарион КотийярЛенни КравицВильма КутавичютеЕлена ЛетучаяВлад ЛисовецИрина МартыненкоАлександр МолочниковАнна ПесковаДиана ПожарскаяОдесса РэйКсения СобчакСветлана СтепанковскаяЯнина СтудилинаГлафира ТархановаРиз УизерспунНаоми УоттсОксана ФёдороваАйла ФишерПэрис ХилтонАлёна ХмельницкаяБойд ХолбрукЭвелина ХромченкоДженнифер ЭнистонСофья Эрнст
фильмы
Утреннее шоу

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.
Валериу Цуркану
13 сентября ушёл из жизни актёр Валериу Цуркану.
Анатолий Архипов
13 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Анатолий Архипов.
Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Татьяна Кузнецова
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Юлия Учиткина
Алексей Шадхин
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Мадлен Зима
Микки Рурк
Текла Рутен
Питер Фальк
Энн Фрэнсис
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен