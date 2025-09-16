Блеск и нищета красных дорожек: Янина Студилина, Софья Эрнст и Диана Пожарская

Начало нового учебного года — это время судорожной беготни по отделу канцелярских товаров и изобилия премьер и презентаций. Все — от академических театров до онлайн-кинотеатров — спешат проанонсировать свои планы на новый сезон и устраивают в связи с этим грандиозные презентации. Параллельно с этим празднуются юбилеи, гремят премьеры и агонизируют фестивали. И за всем этим переизбытком легко было не заметить не только камерные вечеринки и презентации, но и целую Московскую неделю моды, которая проходила с 28 августа по 2 сентября. И на которой в разные дни успели побывать
Оксана Фёдорова
,
Софья Каштанова
,
Янина Студилина
и
Юлия Барановская
.
фото: Янина Студилина
фото: Юлия Барановская
фото: Оксана Фёдорова
фото: Софья Каштанова
3 сентября на презентации коллаборации бренда Econika и дизайнера
Юлии Калманович
побывали
Софья Эрнст
и
Ксения Собчак
.
фото: Ксения Собчак
фото: Софья Эрнст
На показе зимней коллекции
Алёны Ахмадуллиной Елена Летучая
и
Светлана Бондарчук
вышли на подиум. А среди гостей были
Юрий Колокольников
и
Вильма Кутавичюте
.
фото: Елена Летучая
фото: Светлана Бондарчук
фото: Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте
Неделю моды сменила международная выставка индустрии моды в России CPM, на которой побывали
Глафира Тарханова
,
Анна Пескова
,
Алёна Хмельницкая
и другие.
фото: Глафира Тарханова
фото: Алёна Хмельницкая
фото: Анна Пескова
фото: Влад Лисовец
За бугром, кстати, тоже было живенько. 7 сентября на UBS Arena в Нью-Йорке состоялась 42-я церемония вручения MTV VMA 2025, на которой отметились
Сабрина Карпентер
,
Пэрис Хилтон
и
Ариана Гранде
.
фото: Сабрина Карпентер
фото: Ариана Гранде
фото: Пэрис и Ники Хилтон
9 сентября в Нью-Йорке состоялась премьера четвёртого сезона сериала
«Утреннее шоу»
, на которой побывали
Дженнифер Энистон
,
Риз Уизерспун
,
Марион Котийяр
,
Розанна Аркетт
,
Наоми Уоттс
,
Джереми Айронс
и другие.
фото: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
фото: Розанна Аркетт
фото: Наоми Уоттс
фото: Марион Котийяр
фото: Джереми Айронс
Вечером того же дня в Лондоне состоялся предпремьерный показ автобиографического спектакля
Александра Молочникова «Чайка: Правдивая история»
, на котором побывали
Ксения Собчак
,
Айла Фишер
и много разных иноагентов.
фото: Софья Капкова и Александр Молочников
фото: Ксения Собчак
фото: Одесса Рэй и Айла Фишер
Но вернёмся в Первопрестольную. 12 сентября в Москве открылась 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В выставочном пространстве "Тимирязев Центр" побывали
Диана Пожарская
,
Ирина Горбачёва
и
Юлианна Караулова
.
фото: Диана Пожарская
фото: Ирина Горбачёва
фото: Юлианна Караулова фото: Эвелина Хромченко
