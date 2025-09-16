«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой

Несмотря на широко освещённую в прессе и на телевидении историю отношений Марата Башарова
с бывшими жёнами, познавшими
в браке с ним все оттенки гематом
, 51-летний актёр нисколько не страдает в одиночестве. Вот уже три с половиной года Марат счастлив
в отношениях с 38-летней актрисой Асей Борисовой
. Историю знакомства с Асей Башаров рассказывал
в эфире передачи Бориса Корчевникова
ещё 2 года назад. А на днях в студии шоу «Секрет на миллион»
актёр украсил эту историю некоторыми подробностями.
После того, как Марат случайно увидел Асю на репетиции и узнал её имя, он разработал целый план по покорению её сердца. «Я проработал план, как маньяк какой-то, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Я подговорил всю нашу актёрскую братию, с которой мы периодически выезжаем на рыбалку, устроить внеочередной выезд. И попросил нашего продюсера, чтобы он Асе как-то приказал там обязательно быть. И он в приказном порядке сообщил ей, что у нас через три дня общий выезд на рыбалку. «Ты обязана быть, за тобой заедет Башаров, ему по дороге». Ну вот собственно, так и попалась на крючок моя золотая рыбка»
.
И хотя Марат шутил в разговоре с журналистами, что под самым их носом тайно женился на Асе, актёры не спешат связать себя законными узами брака. Марат утверждает, что очень хочет жениться на Асе, и это желание взаимно, но надо подождать распоряжения Всевышнего.
