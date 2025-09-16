Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой

16 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
16 сентября 2025
Несмотря на широко освещённую в прессе и на телевидении историю отношений Марата Башарова с бывшими жёнами, познавшими в браке с ним все оттенки гематом, 51-летний актёр нисколько не страдает в одиночестве. Вот уже три с половиной года Марат счастлив в отношениях с 38-летней актрисой Асей Борисовой. Историю знакомства с Асей Башаров рассказывал в эфире передачи Бориса Корчевникова ещё 2 года назад. А на днях в студии шоу «Секрет на миллион» актёр украсил эту историю некоторыми подробностями.

«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой

После того, как Марат случайно увидел Асю на репетиции и узнал её имя, он разработал целый план по покорению её сердца. «Я проработал план, как маньяк какой-то, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Я подговорил всю нашу актёрскую братию, с которой мы периодически выезжаем на рыбалку, устроить внеочередной выезд. И попросил нашего продюсера, чтобы он Асе как-то приказал там обязательно быть. И он в приказном порядке сообщил ей, что у нас через три дня общий выезд на рыбалку. «Ты обязана быть, за тобой заедет Башаров, ему по дороге». Ну вот собственно, так и попалась на крючок моя золотая рыбка».

«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой

И хотя Марат шутил в разговоре с журналистами, что под самым их носом тайно женился на Асе, актёры не спешат связать себя законными узами брака. Марат утверждает, что очень хочет жениться на Асе, и это желание взаимно, но надо подождать распоряжения Всевышнего.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Надеюсь, что не повторю старых ошибок»: Марат Башаров рассказал о новой возлюбленной
Марат Башаров впервые рассказал о своих приёмных детях
Поиск по меткам
воспоминаниялюбовь
персоны
Марат БашаровАся БорисоваБорис Корчевников

фотографии >>
«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой фотографии
«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой фотографии
«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой фотографии
«Я придумал план, прям как маньяк»: Марат Башаров рассказал, как добился внимания Аси Борисовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.
Валериу Цуркану
13 сентября ушёл из жизни актёр Валериу Цуркану.
Анатолий Архипов
13 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Анатолий Архипов.
Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Татьяна Кузнецова
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Юлия Учиткина
Алексей Шадхин
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Мадлен Зима
Микки Рурк
Текла Рутен
Питер Фальк
Энн Фрэнсис
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен