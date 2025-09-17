Кино-Театр.Ру
«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате

17 сентября
2025 год

17 сентября 2025
Марат Башаров почти не знал своего родного отца. Актёра воспитывал отчим, и в детстве Марат недоумевал, почему его отчество и фамилия отличаются от имени и фамилии его отчима, которого он считал своим папой. Пять лет назад Марат встретился с родным отцом Алимжаном и единокровным братом Вялитом в студии шоу «Секрет на миллион». Алимжан признался, что был уже женат, когда в результате бурного романа на стороне родился Марат. И предупредил маму Марата, что не сможет уйти от жены. Она, по словам Алимжана, проявила понимание и пообещала ничего от него не требовать.

«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате
фото: Встреча Марата и Алимжана

Родственники обменялись контактами в эфире шоу, но больше не виделись. А спустя пару лет Алимжан скончался. «Это была последняя наша встреча, после этого мы не виделись», — признался Марат в новом выпуске «Секрета на миллион». «Мы общались с ним по телефону, и не было возможности встретиться. И папа как-то скоропостижно ушёл. Как будто папа все дела сделал, увидел меня, попросил прощения и ушёл». Актёр признался, что и не искал встречи с отцом. «Не хотелось. Знаете, наверное, детская обида («Где ты был, когда нам с мамой было плохо?»), она осталась. Но что мы будем судить человека? Не хочу. Как можно обижаться на старика? Человек приехал, попросил прощения. Но с другой стороны, что мне теперь? Ездить к нему в деревню и повторять «Папочка, я тебя простил»? Ну тоже как-то…».

«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате
фото: Встреча Марата и Алимжана

С братом Вялитом у Марата тоже не сложилось. «На отца я не держу обиду. А на брата даже зол. За пьянство. Из моих уст это звучит странно, но да, за пьянство. Я дал денег на похороны, на оградку, на памятник отцу. А потом мне рассказали, что часть этих денег были моим братом просто пропиты. Поэтому я с этим человеком общаться не хочу».

«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате
фото: Вялит у могилы отца

Весточку о пропитых деньгах Марату доставили те же родственники, которые доложили о смерти отца. Однако редакторы передачи доехали до села, в котором похоронен Алимжан, и убедились в том, что и оградка и памятник стоят, а брат, перенесший инфаркт и инсульт, давно в завязке. Зато Марат, который понятия не имел, где похоронен отец, теперь знает точные координаты кладбища.
