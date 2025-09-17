Кино-Театр.Ру
«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном

17 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
17 сентября 2025
После шести недель спекуляций вокруг развода Дмитрия и Полины Дибровых, Полина решила прервать молчание и рассказать свою версию происходящего. В интервью Лауре Джугелии, обходя все острые и тупые углы, Полина рассказала свою правду о разводе, а так же о том, какую роль в этой драме сыграл её новый возлюбленный, бизнесмен Роман Товстик.

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Полина и Дмитрий Дибровы

Напомним, что в конце июля в прессе пробежал слух, что Полина разводится с Дмитрием из-за романа с соседом, бизнесменом Романом Товстиком, женатым мужчиной и отцом шестерых детей. Параллельно с этим слухом появилась вполне конкретная новость о том, что Товстик разводится с женой и матерью своих шестерых детей Еленой. И пока Полина и Дмитрий более-менее сдержанно комментировали слухи о разводе, Елена и Роман выясняли отношения публично: публикуя компромат в соцсетях и блуждая по ток-шоу.

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Елена и Роман Товстик с детьми

В интервью Джугелии Полина рассказала, что познакомилась с Еленой и Романом более 10 лет назад, когда они с Дмитрием и детьми переехали в посёлок, в котором живут до сих пор. Близкая дружба с Еленой, подкрепляемая хлопотами материнства, продлилась до 2017 года и оборвалась по незначительным причинам. Но поскольку Полина была крёстной одного из сыновей Елены, она продолжала поддерживать формальную связь с крестником, передавая подарки и поздравления через его отца. Впрочем, по словам Полины, общение с Романом носило приятельский характер. Заявления Елены о том, что Полина чуть ли не 8 лет состояла в любовной связи с Романом, Диброва решительно отрицает.

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Полина Диброва

«Я никакого отношения к разводу ребят не имею. У них своя семейная драма. Елена прекрасно знает, почему Роман принял решение развестись, и то, что она вслух это не произносит — это её личная драма. Ко мне это отношения не имеет. Это трагедия в двух семьях, но это не связанные трагедии. У неё своя трагедия, у меня — своя. И как вы видите, выход из этих трагедий совершенно разный. Я после этого интервью пойду к мужу, и у нас будет совместный ужин с детьми, а потом мы посмотрим фильм. А в то, что происходит в той семье, я даже не хочу вникать».

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном

Полина подчеркнула, что для неё было очень важно не опускаться до уровня обвинений и обесценивания прожитого опыта. «16 лет брака — это долгий путь. Было хорошее и было плохое. Но в жизни про отца своих детей ни одного плохого слова я не скажу. Это лучший отец для моих детей и они должны быть в этом уверены».

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Дмитрий и Полина Дибровы

Инициатором развода стала Полина. Первые мысли о разводе появились у неё, когда она поняла, что они с Дмитрием перешли из разряда супругов в разряд хороших друзей. «Можно сколько угодно дальше вместе жить, и это было бы неплохо. Но я бы имела что-то там на стороне, я бы куда-то там смотрела. Я поняла, что наши отношения как мужчины и женщины с моей стороны подошли к концу. И я не хотела жить в обмане.
Это было плавно. Потихонечку мои чувства начали угасать. Моё отношение к Дмитрию трансформировалось из области любви как к мужчине в область любви как к другу, наставнику».

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Полина Диброва с детьми

Со стороны Дмитрия никаких изменений в отношении Полины не было, он до сих пор надеется, что она придёт в себя. Но никаких попыток угрозами или увещеваниями удержать жену телеведущий не предпринял. «Он никогда не ограничивал мою свободу. Безусловно, он говорил, что он не готов и не хочет, но я-то этот момент прошла уже. Он ждёт, чтобы я вернулась. Если мы пытаемся сделать вид, что ему не больно, он не переживает и что он не считает что я ушла и изменила, это не так. Он так считает».

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Роман Товстик

Хотя Полина категорически отрицает свою вину в развале семьи Романа и Елены, о влюбленности в Романа она говорит открыто. С оговоркой, что до новостей о его разводе и помыслить не могла о романе с ним. «Были ли мы интересны друг другу прежде? Да. Просто никто никогда не мог себе ничего позволить. В начале этого года мы встретились и он рассказал о ситуации в своей семье. Когда я почувствовала, что человек задел моё сердце, я поняла, что вот он финал. И я Дмитрию тогда сказала, что я влюбилась. Но он не поверил. Я не хотела его обманывать. Я просто пришла и сказала. Это было тяжело и сложно. Я к этому готовилась. Советовалась с духовником, психологом. Я просто не понимала, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я сошла с ума. И потом после нескольких месяцев диалогов пришло понимание потихоньку».

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Полина Диброва с детьми

Отношения с Романом Полина охарактеризовала коротко: «Это не шутки». Они договорилась о том, что им сначала нужно по отдельности решить все семейные вопросы. «И после этого, если мы всё это пройдём достойно, то мы построим свою жизнь».

За последний месяц на Полину обрушилось столько критики и осуждения, сколько не обрушивалось в начале отношений с Дибровым. «Больше всего мне обидно от того, что все пишут, будто я прыгнула к какому-то миллиардеру, урвала здесь, урвала там. Никто не видит объективный факт: я осталась одна с тремя детьми. Я шагнула в неизвестность. Я не понимаю, что будет дальше. Я хотела спокойно расстаться со своим супругом, а получилось так, как получилось… Безусловно, поддержка Димы всегда будет. Потому что он достойный мужчина. Но какой бы поддержки от мужчины не было, женщина должна рассчитывать только на себя».

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном


Полину особенно оскорбили комментарии людей, которые проявляли свою солидарность и понимание, указывая на преклонный возраст Дмитрия: «У моего мужа нет возраста. Бывают и помоложе, а такие зануды, что просто никуда не вытащишь. А бывают настолько деятельные мужчины, которые в свои 75 рвут всё вокруг. И такой у меня муж. Поэтому эти разговоры я считаю оскорблением».

«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
фото: Полина и Дмитрий Дибровы

В отличие от Романа и Елены, которые пустились в публичную перепалку, Полина и Дмитрий достаточно быстро пришли к мирному соглашению, перед разводом заключив брачный контракт, по которому они будут делить имущество и опеку над детьми. Полина на первое время переехала в дом подруги по соседству с Дмитрием, чтобы дети могли видеться с обоими родителями, когда им захочется. И хотя Полина ожидает, что дети останутся с ней, она не исключает возможности, что кто-то из них захочет жить с папой. «Если сейчас мои дети скажут, что они хотят жить с папой, конечно для меня это будет больно. Но, честно, я бы хотела, чтобы старший сын больше времени проводил с отцом. Пусть живет, почему нет? Да, мои материнские амбиции будут нарушены, но я же вижу, что отец даёт сыну».
что почитать?