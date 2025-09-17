Кино-Театр.Ру
Шейлин Вудли рассталась с Лукасом Браво и удалила из соцсетей все совместные фотографии

17 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
17 сентября 2025
Есть несколько верных примет расставания, но одна из самых современных — это компульсивное удаление совместных снимков в соцсетях. Примерно так подписчики Шейлин Вудли и Лукаса Браво и узнали об их расставании. Причём, Вудли не поленилась и протёрла от Лукаса свой Запретграм вплоть до января 2025 — как раз где-то в это время актёры и начали встречаться. Согласитесь, когда дело доходит до вычёркивания памятных моментов, то можно с уверенностью сказать, что расставание не было мирным.

Шейлин Вудли рассталась с Лукасом Браво и удалила из соцсетей все совместные фотографии


Ещё в начале августа 33-летняя Вудли и 37-летний Браво проводили вместе время во Франции на съёмках очередного сезона «Эмили в Париже». Тогда же некий источник заверял издание "People", что отношения с Лукасом стали для Шейлин "глотком свежего воздуха" и что Браво человек "несложный, добрый, непретенциозный и эмоционально чуткий". И что друзья Шейлин без ума от Лукаса, подмечая его благотворное влияние на актрису. В общем, буквально месяц назад Шейлин светилась от счастья, а теперь спешит забыть, что последние 7 месяцев в её жизни был французкий бойфренд, по которому четвёртый год сохнут миллионы зрительниц «Эмили в Париже». Нет, Бегбедер, ты был не прав — любовь живёт не три года.

Шейлин Вудли рассталась с Лукасом Браво и удалила из соцсетей все совместные фотографии
обсуждение
№ 3
Андрей (Омск)   18.09.2025 - 18:03
Я даже не знал что они встречаются. Не самые известные в мире актеры. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   17.09.2025 - 18:19
Ну и правильно. Тем более я так понимаю, что расстались они не сильно дружелюбно. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   17.09.2025 - 16:27
Соглашусь! Но и хранить совместные фото, их может быть много, не за чем. Удалила из соц сетей и головы. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь
