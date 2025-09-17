Евгений Цыганов снялся в кино вместе со своим 15-летним сыном Андреем

фото: Андрей на съёмках фильма "Человек, который смеётся"
Съёмки закончились 29 июля и тогда же Евгений опубликовал фотографии из летнего Петербурга и поздравил Андрея с 15-летием. «Лето 2025 . Питер. В прокате «Питер FM» и «Прогулка». Удивительно. Сыну Андрею 15 лет сегодня. И мы только закончили вместе сниматься в кино. Кино про кино. И это не менее удивительно», — написал актёр.
фото: Андрей на съёмках фильма "Человек, который смеётся"
А не далее как вчера Евгений опубликовал ещё одну фотографию Андрея со съёмок: юноша позировал в старомодном костюме на фоне гримвагенов. Кстати, это не первая работа Андрея в кино, а уже третья. Плюс ко всему, четыре года назад мальчик снялся в клипе Муси Тотибадзе«Осторожно», срежиссированном Григорием Добрыгиным.
обсуждение >>