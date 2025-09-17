Кино-Театр.Ру
Евгений Цыганов снялся в кино вместе со своим 15-летним сыном Андреем

17 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
17 сентября 2025
Ширится и растёт психоделическая армия содержание Цыгановых в российском кинематографе. Недавно стало известно, что Евгений Цыганов сыграет вместе со своей дочерью Полиной в новом фильме Алексея Учителя про Дмитрия Шостаковича «Шум времени». Евгений играет Сергея Прокофьева, а Полине достался собирательный образ Красивой девушки. Параллельно со съёмками «Шума времени» в том же Петербурге проходили съёмки ещё одного фильма с участием сразу двух Цыгановых — комедии Владимира Котта «Человек, который смеётся». Только на этой площадке Евгений уже встретился не с Полиной, а со своим 15-летним сыном Андреем.

Евгений Цыганов снялся в кино вместе со своим 15-летним сыном Андреем
фото: Андрей на съёмках фильма "Человек, который смеётся"

Съёмки закончились 29 июля и тогда же Евгений опубликовал фотографии из летнего Петербурга и поздравил Андрея с 15-летием. «Лето 2025 . Питер. В прокате «Питер FM» и «Прогулка». Удивительно. Сыну Андрею 15 лет сегодня. И мы только закончили вместе сниматься в кино. Кино про кино. И это не менее удивительно», — написал актёр.

Евгений Цыганов снялся в кино вместе со своим 15-летним сыном Андреем
фото: Андрей на съёмках фильма "Человек, который смеётся"

А не далее как вчера Евгений опубликовал ещё одну фотографию Андрея со съёмок: юноша позировал в старомодном костюме на фоне гримвагенов. Кстати, это не первая работа Андрея в кино, а уже третья. Плюс ко всему, четыре года назад мальчик снялся в клипе Муси Тотибадзе «Осторожно», срежиссированном Григорием Добрыгиным.

Евгений Цыганов снялся в кино вместе со своим 15-летним сыном Андреем
фото: Андрей в клипе "Осторожно"
персоны
Григорий ДобрыгинВладимир КоттСергей ПрокофьевМария ТотибадзеАлексей УчительАндрей Цыганов (III)Евгений ЦыгановПолина ЦыгановаДмитрий Шостакович
фильмы
Питер FMПрогулкаЧеловек, который смеётсяШум времени

