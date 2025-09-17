Кино-Театр.Ру
3 июля в повторный прокат вышел ромком Оксаны Бычковой «Питер FM», в котором молодой Евгений Цыганов всё ещё божественно красив, но уже не улыбается, потому что у его героя всё сложно и надо что-то решать, но ему очень не хочется. Пару недель спустя в повторный прокат вышла «Прогулка» — ещё один хит начала 2000-х с Цыгановым в одной из главных ролей. Оба фильма внезапно обрели вторую жизнь на волне ностальгии по сытым, спокойным, процветающим и многообещающим нулевым, которая стремительно сменяет ностальгию по бардаку и вседозволенности 1990-х. Эту ностальгию уловили не только прокатчики: на питчинге Минкульта режиссёры и продюсеры через одного ссылались на «Питер FM» в качестве "настроенческого" референса. И не мудрено. 19 лет назад этот фильм подкупил зрителей своей лёгкостью — по нему буквально гулял сквозняк, сметающий все сложные взвешенные решения в канал Грибоедова. Сегодня, когда вокруг только и разговоров о тяжелом выборе, долге, ответственности и жертве, таких фильмов отчаянно не хватает. Как и не хватает сквозняка — душновато. Поэтому нам только и остаётся, что пересматривать старое кино и архивные фотографии со съёмок, которыми поделилась в Запретграме режиссёр Оксана Бычкова. И скептически гримасничать при мысли о том, что может выйти из странной идеи снять продолжение.

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Евгений Цыганов

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Екатерина Федулова и Ирина Рахманова

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Кирилл Пирогов

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Наталья Рева

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Оксана Бычкова

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Владимир Машков и Екатерина Федулова

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Цыганов и цыганки

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Олег Долин

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Евгений Кулаков

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Оксана Бычкова и Екатерина Федулова

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Владимир Машков

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Олег Долин и Евгений Кулаков

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Павел Баршак

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Алексей Барабаш

Все говорят пис, все говорят лов: Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»
фото: Евгений Цыганов и Роберт Городецкий
обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   17.09.2025 - 22:17
Только остается настальгировать о прошлом. Снимали просто со вкусом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
