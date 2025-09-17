Все говорят "пис", все говорят "лов": Оксана Бычкова поделилась архивными фотографиями со съёмок «Питера FM»

3 июля в повторный прокат вышел ромком Оксаны Бычковой«Питер FM», в котором молодой Евгений Цыганов всё ещё божественно красив, но уже не улыбается, потому что у его героя всё сложно и надо что-то решать, но ему очень не хочется. Пару недель спустя в повторный прокат вышла«Прогулка» — ещё один хит начала 2000-х с Цыгановым в одной из главных ролей. Оба фильма внезапно обрели вторую жизнь на волне ностальгии по сытым, спокойным, процветающим и многообещающим нулевым, которая стремительно сменяет ностальгию по бардаку и вседозволенности 1990-х. Эту ностальгию уловили не только прокатчики: на питчинге Минкульта режиссёры и продюсеры через одного ссылались на «Питер FM» в качестве "настроенческого" референса. И не мудрено. 19 лет назад этот фильм подкупил зрителей своей лёгкостью — по нему буквально гулял сквозняк, сметающий все сложные взвешенные решения в канал Грибоедова. Сегодня, когда вокруг только и разговоров о тяжелом выборе, долге, ответственности и жертве, таких фильмов отчаянно не хватает. Как и не хватает сквозняка — душновато. Поэтому нам только и остаётся, что пересматривать старое кино и архивные фотографии со съёмок, которыми поделилась в Запретграме режиссёр Оксана Бычкова. И скептически гримасничать при мысли о том, что может выйти из странной идеи снять продолжение.
