Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова

18 сентября
2025 год

18 сентября 2025
На днях в Розе Хутор состоялось открытие очередного кинофестиваля, посвящённого контенту онлайн-кинотеатров. Погреться под лучами осеннего горного солнца из пасмурной Москвы слетелись Рузиль Минекаев, Екатерина Вилкова, Алексей Филимонов, Даниил Воробьёв, Дарья Мороз, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Юлия Хлынина, Анна Хилькевич и многие другие.

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Линда Лапиньш

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Анна Хилькевич

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Константин Плотников

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Дарья Мороз

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Ангелина Стречина

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Юлия Хлынина

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Софья Лебедева

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Максим Стоянов

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Екатерина Вилкова

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Даниил Воробьёв

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Рузиль и Азиза Минекаевы

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Алексей Филимонов

Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова
фото: Светлана Степанковская
Иван Кустинский   22.09.2025 - 06:40
Линда крутая) читать далее>>
ДаринаКароль   20.09.2025 - 21:05
... ну глядя на Стречину или Волкову, складывается впечатление что они пришли чуть ли не на премию "Ники". читать далее>>
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 18:37
Дресс-кода на мероприятии точно не было. читать далее>>
Андрей (Омск)   18.09.2025 - 17:56
Народ оделся как захотел. Кто в домашнем, кто в классике. Лебедева напялила длиннющий ошейник) Стоянов как из чебуречной вышел в начале нулевых. Платья, клетчатые рубашки, красовки, туфли ))) на любой... читать далее>>
