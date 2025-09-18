Пришельцы с гор: Елена Лядова, Анна Хилькевич и Екатерина Вилкова

Лайфстайл
Актриса называет свое появление в проекте «шуткой»
Интервью
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
Обзор сериалов
Нешуточная война свекрови и невестки
Спутник телезрителя
19 сентября, 23:15, ТВ-3
Главная тема
Вспоминаем самые видные роли легендарного актера
Лайфстайл
Актеру оказался близок его образ
Новости кино
Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино»
Лайфстайл
Возлюбленные были вместе почти три года
