Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса

Йоргос Лантимос
наконец-то осмелился снять кого-то еще, кроме Эммы Стоун
. Так в его объективе оказалась Скарлетт Йоханссон
, а точнее — сразу три Скарлетт. Вместе они создали поэтичный рекламный ролик
дамской сумочки Prada Galleria. В нем актриса делится инструкцией по трансформации, для которой необходимы утренний ветерок, шепот имен всех дорогих почивших людей, дождевая вода с вишневого дерева (без цветов) и многие другие прекрасные вещи.
Скарлетт появилась в ролике неслучайно — актриса является давним амбассадором бренда Prada и не первый раз снимается в его кампейнах. В прошлом году она сыграла в рекламном ролике
авторства Джонатана Глейзера
.
