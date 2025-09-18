Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса

18 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
18 сентября 2025
Йоргос Лантимос наконец-то осмелился снять кого-то еще, кроме Эммы Стоун. Так в его объективе оказалась Скарлетт Йоханссон, а точнее — сразу три Скарлетт. Вместе они создали поэтичный рекламный ролик дамской сумочки Prada Galleria. В нем актриса делится инструкцией по трансформации, для которой необходимы утренний ветерок, шепот имен всех дорогих почивших людей, дождевая вода с вишневого дерева (без цветов) и многие другие прекрасные вещи.

Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса

Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса

Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса

Скарлетт появилась в ролике неслучайно — актриса является давним амбассадором бренда Prada и не первый раз снимается в его кампейнах. В прошлом году она сыграла в рекламном ролике авторства Джонатана Глейзера.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
рекламастиль
персоны
Джонатан ГлейзерСкарлетт ЙоханссонЙоргос ЛантимосЭмма Стоун

фотографии >>
Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса фотографии
Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса фотографии
Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса фотографии
Скарлетт Йоханссон снялась в рекламе Prada от Йоргоса Лантимоса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Папко
17 сентября ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Юрий Папко.
Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.

День рождения >>

Ирина Азер
Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Ирина Домнинская
Вера Ивлева
Алла Покровская
Екатерина Тышкевич
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Джеймс Марсден
Катя Паскалева
Джейсон Судейкис
Джек Уорден
Руси Чанев
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен