Илья Дель выпал из окна в нетрезвом состоянии

Этой весной Илья Дельпопал в больницу с двумя ножевыми ранениями, полученными в ходе ссоры со своей возлюбленной Александрой Дроздовой. По словам актрисы, схватиться за нож ей пришлось из страха за свою дочь, с которой Дель в состоянии алкогольного опьянения начал неадекватно себя вести. Несмотря на ранение, Илья быстро восстановился и вернулся к работе, а Александра, судя по фотографиям в соцсетях, вышла из-под домашнего ареста, который ей избрали в виде наказания. Однако на днях актер снова попал в больницу. Как сообщает «КП», Дель выпал из окна квартиры Дроздовой в нетрезвом состоянии, сломал позвоночник и теперь находится в реанимации.
фото: Илья Дель
«Пока нет подробностей, что именно случилось. То ли поскользнулся, то ли еще что-то произошло. Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену. Илья уже которую неделю работал на максималках, он совсем не берег себя», — рассказал собеседник издания. Почему он называет Александру «бывшей женой» Ильи, неясно, в сети информации о заключении брака нет.
фото: Илья Дель и Александра Дроздова
Первая жена Деля, модель Дарья Рокотова, тоже жаловалась в соцсетях на избиения, хотя позже удалила посты, подчеркнув, что Илья «не маньяк и не насильник», а в прошлом они были «итальянской семьей», где кипели страсти и бурно выяснялись отношения. О вспышках агрессии, по информации «КП», упоминали и друзья актера.
фото: Илья с бывшей женой Дарьей и дочерью Аглаей
Падение Деля из окна прокомментировала Лариса Луппиан, худрук Театра имени Ленсовета, в труппе которого с 2022 года он состоит: «Мы сами в панике, у нас сегодня прямо такой сумбурный день, потому что катастрофа произошла. Насколько я знаю, он то ли вывалился из окна, то ли его выбросили из окна, и что у него перелом позвоночника.Вот это русское пьянство. К сожалению, его не миновала такая страшная болезнь», — сказала она в беседе с «78.ru».
фото: Илья Дель
В связи с происшествием театр заменяет ближайшие спектакли с участием актера. Так, на 20 сентября на основной сцене был запланирован спектакль «Воскресение», в котором он занят, — теперь в афише на этот день значится «Ревизор», а 24-го числа постановку «Академия смеха» заменят на «Морфий».
