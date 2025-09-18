Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон

В Нью-Йорке завершилась Неделя моды, во время которой бренды представили свои новые коллекции сезона весна-лето 2026. Помимо модных показов звезды посетили и вечеринки. На мероприятие, организованное брендом Fendi, заявилась нестареющая 39-летняя
Линдси Лохан
.
фото: Линдси Лохан
фото: Линдси Лохан
На показе новой коллекции бренда Tory Burch среди гостей были замечены
Наоми Уоттс
,
Джессика Альба
,
Эмма Робертс
и другие, а по подиуму прошлась
Эмили Ратаковски
.
фото: Наоми Уоттс
фото: Джессика Альба
фото: Эмма Робертс
фото: Эмили Ратаковски
На показе Calvin Klein появилась
Лили Коллинз
, с вызывающим беспокойство оголенным торсом.
фото: Лили Коллинз
Также среди селебрити Недели моды в Нью-Йорке заметили
Эль Фаннинг
,
Келли Разерфорд
,
Наташу Лион
,
Вупи Голдберг
,
Памелу Андерсон
и многих других.
фото: Эль Фаннинг на показе Coach
фото: Келли Разерфорд на показе Son Jung Wan
фото: Памела Андерсон на запуске коллекции Pandora’s Talisman
фото: FKA Twigs на запуске коллекции Pandora’s Talisman
фото: Вупи Голдберг на показе Christian Siriano
фото: Линдси Лохан и Марта Стюарт на презентации L’Agence
фото: Наташа Лионн на показе Sergio Hudson
фото: Хизер Грэм на показе Christian Siriano
фото: Эди Фалко на показе Rachel Antonoff and Susan Alexandra фото: Молли Гордон на вечеринке Veronica Beard’s Icons Party
