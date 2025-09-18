Кино-Театр.Ру
Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон

18 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
18 сентября 2025
В Нью-Йорке завершилась Неделя моды, во время которой бренды представили свои новые коллекции сезона весна-лето 2026. Помимо модных показов звезды посетили и вечеринки. На мероприятие, организованное брендом Fendi, заявилась нестареющая 39-летняя Линдси Лохан.

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Линдси Лохан

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Линдси Лохан

На показе новой коллекции бренда Tory Burch среди гостей были замечены Наоми Уоттс, Джессика Альба, Эмма Робертс и другие, а по подиуму прошлась Эмили Ратаковски.

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Наоми Уоттс

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Джессика Альба

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Эмма Робертс

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Эмили Ратаковски

На показе Calvin Klein появилась Лили Коллинз, с вызывающим беспокойство оголенным торсом.

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Лили Коллинз

Также среди селебрити Недели моды в Нью-Йорке заметили Эль Фаннинг, Келли Разерфорд, Наташу Лион, Вупи Голдберг, Памелу Андерсон и многих других.

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Эль Фаннинг на показе Coach

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Келли Разерфорд на показе Son Jung Wan

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Памела Андерсон на запуске коллекции Pandora’s Talisman

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: FKA Twigs на запуске коллекции Pandora’s Talisman

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Вупи Голдберг на показе Christian Siriano

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Линдси Лохан и Марта Стюарт на презентации L’Agence

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Наташа Лионн на показе Sergio Hudson

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Хизер Грэм на показе Christian Siriano

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Эди Фалко на показе Rachel Antonoff and Susan Alexandra

Неделя моды в Нью-Йорке: Лили Коллинз, Линди Лохан и Памела Андерсон
фото: Молли Гордон на вечеринке Veronica Beard’s Icons Party
персоны
Джессика АльбаПамела АндерсонТалия Дебретт БарнеттАнна ВинтурВупи ГолдбергМолли ГордонХизер ГрэмМинди КалингЛили КоллинзНаташа ЛионнЛиндси ЛоханДилан О'БрайенЭмили РатаковскиКелли РезерфордЭмма РобертсТесса ТомпсонОпра УинфриНаоми УоттсХлоя ФайнманЭди ФалкоЭль ФаннингКристина ХендриксЭбби Эллиотт

что почитать?

