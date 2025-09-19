Шутки кончились: В США закрывают популярные шоу из-за критики и насмешек в адрес Дональда Трампа

что почитать?

Новости кино

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии