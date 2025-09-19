Шутки кончились: В США закрывают популярные шоу из-за критики и насмешек в адрес Дональда Трампа

Тревожная и хорошо знакомая в наших широтах тенденция намечается на американском телевидении: ведущих популярных вечерних шоу отстраняют от работы за некомплиментарные высказывания в адрес действующей власти. А их шоу, выходившие несколько десятилетий, закрывают. Для начала, стоит, наверное, упомянуть пару немаловажных фактов. Пародия, критика и сатира в адрес чиновников всегда являлись частью американской поп-культуры, а местное законодательство пока что затрудняет преследование за высказывания. Второе: большинство ведущих популярных вечерних шоу (с которых когда-то копировали "Вечерний Ургант", а теперь "Шоу Воли") — это сатирики лево-либеральных взглядов, встретившие новость о победе Трампа на выборах коктейлем из водки и корвалола.
фото: Расстрельный список: Стивен Кольбер, Джимми Фэллон, Джимми Киммел, Сэт Мейерс и Джон Оливер
Первой жертвой новой "редакционной политики" стал ведущий самого популярного в США "Вечернего шоу" на CBS Стивен Кольбер. В июле телеканал, принадлежащий студии Paramount, заявил о закрытии шоу, ссылаясь на "финансовые причины". В переводе на человеческий — шоу было якобы убыточным. И хотя в индустрии вечерних шоу действительно намечается кризис (потеря аудитории, помноженная на дороговизну производства), в данном случае все причастные сошлись во мнении, что решение было политическим, и канал капитулировал перед Трампом и большим капиталом.
фото: Дональд Трамп и Стивен Кольбер
Кольбер сменил Дэвида Леттермана в качестве ведущего в 2015 году, как раз когда разворачивалась президентская кампания Дональда Трампа. И хотя над Трампом и его семьёй подтрунивали и издевались все — от коллектива сатирического скетч-шоу "Saturday Night Live" до ведущего злейшего аналитического шоу "События прошлой недели" Джона Оливера — именно Кольбер с его шутками, стабильно повышавшими рейтинг шоу и самого ведущего, страшно раздражал новоиспечённого президента. Трамп не скрывал своей обиды, строча гневные посты в сети Илона Маска, и даже пытался подредактировать законодательство, чтобы иметь возможность засудить "клеветников". Но решение проблемы подвернулось с другой стороны.
фото: Алек Болдуин в пародии на Трампа для SNL
К этому моменту крупные игроки на американском медиа-рынке уже успели усвоить, что с Трампом шутки плохи. Весной 2024 года ведущий канала ABC Джордж Стефанопулос имел неосторожность заявить в эфире о том, что суд признал Трампа ответственным за изнасилование. Эта информация не соответствовала действительности, и Трамп подал в суд на компанию Disney, владеющую каналом ABC. В декабре 2024, когда Трамп уже выиграл президентские выборы, стороны заключили досудебное соглашение, по которому Disney извинилась и выплатила баснословные 16 миллионов долларов в фонд будущей президентской библиотеки Трампа.
Но это ещё не всё: незадолго до выборов, в октябре 2024 года Трамп подал ещё один иск — на пресловутую компанию Paramaount — из-за интервью Камалы Харрис в программе «60 минут» на всё том же многострадальном CBS. Суть придирки была смехотворной: Харрис сбивчиво ответила на один из вопросов ведущего, и как это часто бывает, в финальном монтаже её ответ зазвучал более связно. И хотя смысл сказанного Харрис не поменялся, Трамп обвинил канал в попытке выставить его соперницу в лучшем свете и повлиять, таким образом, на исход выборов. По мнению юристов, канал с лёгкостью должен был выиграть суд, но вопреки ожиданиям, студия Paramount решила не ввязываться в судебную тяжбу с президентом и пошла на досудебное соглашение, выплатив ставшие уже стандартными 16 миллионов.
В чем же причина такой безропотности? А об этом Стивен Кольбер рассказал зрителям в первом же выпуске своего шоу, вернувшись с двухнедельных каникул в середине июля. «Paramount знали, что могут с лёгкостью выиграть в суде, потому что иск Трампа был совершенно бессмысленным. Не забывайте, Paramount выпустили «Трансформеры: Восхождение звероботов», уж кому как не им знать толк в бессмыслице! Как мне кажется, это запутанное финансовое соглашение с действующим правительственным чиновником имеет техническое определение в юридических кругах: большая жирная взятка. Потому что всё это происходит на фоне попыток владельцев Paramount получить одобрение от администрации Трампа на продажу нашей компании новому владельцу — компании Skydance». Сославшись на инсайдеров, Кольбер предположил, что потеряет работу, как только Skydance купит CBS.
фото: Стивен Кольбер
И как в воду глядел — буквально через два дня руководство канала сообщило Кольберу, что шоу закрывается в конце сезона (май 2026). Трамп был чрезвычайно доволен этой новостью и написал в своей социальной сети Truth буквально следующее: «Я в восторге от того, что Кольбера уволили. Его талант был ещё меньше, чем его рейтинги. Слышал, что Джимми Киммел на очереди. Он даже бездарнее Кольбера».
И ровно спустя два месяца это предсказание сбылось! Одного из самых безобидных (до Джона Стюарта и Джона Оливера ему точно далеко) ведущих вечернего шоу, 57-летнего Джимми Киммела, отстранили от работы на неопределённый срок. Причина не озвучена, но всем более-менее понятно, что это расплата за комментарий об убийстве консервативного блогера и активиста Чарли Кёрка.
фото: Друзья по несчастью Стивен Кольбер и Джимми Киммел
Шоу Jimmy Kimmel Live выходило с 2003 года на уже знакомом нам канале ABC, владельцы которого первыми откупились от Трампа в декабре 2024. В эфире от 15 сентября, комментируя актуальные новости, Киммел сказал следующее: «На выходных мы снова пробили дно, когда шайка MAGA (аббревиатура от предвыборного лозунга Трампа "Make America Great Again", то есть "Сделаем Америку Снова Великой", под которым объединились его сторонники — прим. ред.) отчаянно пыталась представить парня, убившего Чарли Кёрка, кем угодно, только не одним из них, и сделать всё возможное, чтобы извлечь из этого политическую выгоду». Утверждение более, чем спорное, поскольку о мотивах подозреваемого в убийстве Кёрка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, мало что известно, так как он не идёт на сотрудничество со следствием.
фото: Джимми Киммел и Дональд Трамп
Рассуждая дальше, ведущий высмеял узкий эмоциональный диапазон Дональда Трампа. Который на вопрос журналистов "Как вы держитесь в свете происходящих событий и убийства вашего дорогого друга Чарли Кёрка?" начал внезапно рассказывать о строительстве нового Бального зала в Белом доме. «Всё верно. Он на четвёртой стадии горевания, которая называется "Стройка". Не так мы себе представляем взрослого, оплакивающего смерть человека, которого он называет другом. Это то, как четырёхлетка переживает смерть аквариумной рыбки. И это, кстати, не единственный случай!», — подметил Киммел, представив на суд публики другой сюжет, в котором Трамп снова смешивает новость об убийстве Кёрка с разговорами о строительстве Бального зала.
фото: Дональд Трамп и Джимми Киммел
Триггеров в этом стендапе хватило на всех. На следующий день американский правый сектор бушевал в негодовании, Киммела обвиняли в дезинформации и попытке причислить убийцу Кёрка к рядам республиканцев. А председатель Федеральной комиссии США по связи Брендан Карр в эфире одного из протрамповских подкастов посоветовал каналу ABC отстранить от работы, а ещё лучше просто уволить Киммела. И его рекомендациям, похоже, решили последовать безотлагательно. И надо же, какое совпадение — снова свободу слова задушила решающим фактором послужила крупная сделка.
фото: Джимми Киммел
Первыми, кто откликнулся на призывы Карра и отказались транслировать шоу Киммела, стали руководители крупнейшей американской телесети Nexstar, владеющей почти 200 телестанциями в стране. Так уж вышло, что подобно Paramount, Nexstar тоже стоят в очереди на одобрение Федеральной комиссии по связи, возглавляемой тем самым Бренданом Карром. И у них тоже простаивает выгоднейшая сделка — поглощение крупной телесети Tegna, которое превратит Nexstar в монополиста на крупных рынках телевещания. Опять на кону был многомиллиардный контракт в ожидании одобрения от администрации президента.
У Киммела просто не было шансов. После решения Nexstar руководство канала ABC заразилось страшным и хорошо знакомым на постсоветском пространстве вирусом хронической осторожности. И на всякий случай, а то "как бы чего не вышло", объявило о том, что шоу снято с эфира на неопределённое время. По слухам, топ-менеджеры канала не нашли в словах Киммела ничего недопустимого, просто испугались. И снова Трамп на седьмом небе от счастья — его мечты не успевают сбываться. Осталось только добить Сета Мейерса и Джимми Фэллона — двух пока ещё трудоустроенных ведущих вечерних шоу с канала NBC. О чём Трамп прямым текстом и написал в своей сети Truth, призвав канал к их увольнению.
фото: Дональд Трамп и Джимми Киммел
«Великолепные новости для Америки: низкорейтинговое шоу Джимми Киммела отменено. Мои поздравления каналу ABC за то, что наконец-то набрались смелости сделать то, что должно было быть сделано. У Киммела было НОЛЬ таланта, а рейтинги даже ниже, чем у Кольбера, если такое вообще возможно. Ну что ж, остались только Сет и Джимми, два полный неудачника с Лживых Новостей NBC. Их рейтинги такие же кошмарные. Ну давай, сделай это, NBC!»
фото: Сэт Мейерс
Что-то нам подсказывает, что на очереди именно Джимми, который, в отличие от коллег, может и не так остроумно комментировал новости о Трампе, зато много раз его пародировал.
обсуждение >>