Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой

19 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
19 сентября 2025
В начале сентября телеграм-каналы сообщили о разводе Михаила Ефремова со своей пятой женой, звукорежиссером Софьей Кругликовой, и предстоящем им разделе имущества стоимостью 200 миллионов рублей. Однако как выяснило издание «КП», информация о расставании оказалось ложной: актер по-прежнему женат на Софьей и живет с ней в московской квартире. Собеседники издания предполагают, что вброс сделали недоброжелатели Ефремова, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену.

У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой

«Михаил Ефремов недавно получил первую работу. Он официально вошел в труппу театра Никиты Михалкова «Мастерская «12». Никита Сергеевич был единственным человеком, кто поддержал Мишу, протянул ему руку помощи. Хотя много лет назад, когда Михалков снимал фильм «12», Ефремов мог сорвать процесс, не явившись вовремя на площадку. Выпивал, куролесил. Но Михалков прощает ему все за талант. Конечно, Миша очень благодарен Михалкову, но он хочет получить больше работы», — рассказал «КП» продюсер Евгений Морозов о текущей занятости актера.

У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой

Морозов добавил, что сейчас Ефремов ведет скромный образ жизни и практически не выходит из дома: «Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок. Он перестал общаться с друзьями, сидит, как сыч, в квартире. Все переговоры по работе ведет лично, команды у него нет».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   19.09.2025 - 19:41
Жизнь преподала хороший урок, вот и "засел в четырёх стенах", чтобы снова не наступить на те же грабли, что и раньше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Это официально: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Михаил ЕфремовНикита МихалковЕвгений Морозов
фильмы
12
театры
Мастерская «12» Никиты Михалкова

фотографии >>
У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой фотографии
У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой фотографии
У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой фотографии
У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Борис Амарантов
Виктор Андриенко
Анастасия Балякина
Борис Галкин
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Алексей Ошурков
Вера Пашенная
Джереми Айронс
Александра Вандернот
Кевин Зегерс
Маргарет Линдсей
Алессандра Мартинес
Дэниэль Панабэйкер
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram