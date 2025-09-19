У нас отмена: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой Софьей Кругликовой

В начале сентября телеграм-каналы сообщили
о разводе Михаила Ефремова
со своей пятой женой, звукорежиссером Софьей Кругликовой
, и предстоящем им разделе имущества стоимостью 200 миллионов рублей. Однако как выяснило
издание «КП», информация о расставании оказалось ложной: актер по-прежнему женат на Софьей и живет с ней в московской квартире. Собеседники издания предполагают, что вброс сделали недоброжелатели Ефремова, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену.
«Михаил Ефремов недавно получил первую работу. Он официально вошел в труппу театра Никиты Михалкова «Мастерская «12». Никита Сергеевич был единственным человеком, кто поддержал Мишу, протянул ему руку помощи. Хотя много лет назад, когда Михалков снимал фильм «12», Ефремов мог сорвать процесс, не явившись вовремя на площадку. Выпивал, куролесил. Но Михалков прощает ему все за талант. Конечно, Миша очень благодарен Михалкову, но он хочет получить больше работы»
, — рассказал «КП» продюсер Евгений Морозов
о текущей занятости актера.
Морозов добавил, что сейчас Ефремов ведет скромный образ жизни и практически не выходит из дома: «Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок. Он перестал общаться с друзьями, сидит, как сыч, в квартире. Все переговоры по работе ведет лично, команды у него нет»
.
