Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

67-летний Тим Бертон
и 60-летняя Моника Беллуччи
объявили о расставании после почти трех лет отношений. Их совместное заявление опубликовало
издание AFP.
«С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон приняли решение расстаться»
, — говорится в сообщении. О причинах разрыва пара не сообщила.
Тим Бертон и Моника Беллуччи познакомились в 2006 году на Каннском кинофестивале, но в то время оба состояли в отношениях с другими людьми. Тим — с актрисой Хеленой Бонем Картер
, от которой у него есть двое детей, а Моника была замужем за Венсаном Касселем
, в браке с которым родила двоих дочерей. В 2022 году они вновь встретились, когда Беллуччи вручила Бертону премию на фестивале «Люмьер» во Франции. Впервые как пара они вышли в свет
в октябре 2023 года на Римском кинофестивале.
обсуждение >>