Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

19 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
19 сентября 2025
67-летний Тим Бертон и 60-летняя Моника Беллуччи объявили о расставании после почти трех лет отношений. Их совместное заявление опубликовало издание AFP.

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

«С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон приняли решение расстаться», — говорится в сообщении. О причинах разрыва пара не сообщила.

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Тим Бертон и Моника Беллуччи познакомились в 2006 году на Каннском кинофестивале, но в то время оба состояли в отношениях с другими людьми. Тим — с актрисой Хеленой Бонем Картер, от которой у него есть двое детей, а Моника была замужем за Венсаном Касселем, в браке с которым родила двоих дочерей. В 2022 году они вновь встретились, когда Беллуччи вручила Бертону премию на фестивале «Люмьер» во Франции. Впервые как пара они вышли в свет в октябре 2023 года на Римском кинофестивале.
№ 1
Мария_2191   19.09.2025 - 21:32
Для меня это немного странно, когда люди в возрасте начинают типа встречаться, жить вместе, а потом спустя 2-3 года разбегаются. Как молодёжь. читать далее>>
Всего сообщений: 1
