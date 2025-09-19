Кино-Театр.Ру
Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

19 сентября
2025 год

19 сентября 2025
В новой главе своей жизни, начавшейся после скандальной голой вечеринки, Настя Ивлеева успела выйти замуж и запустить реалити-шоу о жизни на ферме. А чтобы контент из деревни не сильно приедался поклонникам, Настя и ее муж Филипп Бегак отправились в путешествие по Северной Осетии, из которого активно делятся фотографиями. Например, они успели посетить печально известное Кармадонское ущелье, где 23 года назад погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма «Связной».

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

«Путешествуем такие! Мой первый визит в Осетию! Воздух и горы вынесли меня с первых нот, я зеваю и хочу спать постоянно! И безусловно, это не от того, что в горах нас угощают медовухой и когнаком», — написала Ивлеева.

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

Также Настя показала, как они с мужем отдыхают на ферме, на которой проводят большую часть своего времени. Среди развлечений супругов — йога с козами и прогулки по золотистым полям.

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии
Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии фотографии
Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии фотографии
Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии фотографии
Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии фотографии
