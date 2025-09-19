Внутренний туризм: Настя Ивлеева показала фотографии из путешествия по Северной Осетии

В новой главе своей жизни, начавшейся после скандальной голой вечеринки
, Настя Ивлеева
успела выйти замуж
и запустить реалити-шоу о жизни на ферме
. А чтобы контент из деревни не сильно приедался поклонникам, Настя и ее муж Филипп Бегак
отправились в путешествие по Северной Осетии, из которого активно делятся фотографиями. Например, они успели посетить печально известное Кармадонское ущелье, где 23 года назад погиб Сергей Бодров
и съемочная группа фильма «Связной»
.
«Путешествуем такие! Мой первый визит в Осетию! Воздух и горы вынесли меня с первых нот, я зеваю и хочу спать постоянно! И безусловно, это не от того, что в горах нас угощают медовухой и когнаком»
, — написала Ивлеева.
Также Настя показала, как они с мужем отдыхают на ферме, на которой проводят большую часть своего времени. Среди развлечений супругов — йога с козами и прогулки по золотистым полям.
