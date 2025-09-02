Кино-Театр.Ру
Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант

2 сентября
2025 год

2 сентября 2025
Смотр смотром, а вечеринки по расписанию. На днях в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля прошло мероприятие Miu Miu Women's Tales, где собрались друзья бренда и участники Мостры. Среди них были Аманда Сейфрид, Эмили Блант, Алисия Сильверстоун, Эмма Коррин, Уиллем Дефо, Мэгги Джилленхол, Джуд Лоу, Пол Дано, Томасин Маккензи и другие.

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Аманда Сейфред

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Эмили Блант

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Алисия Сильверстоун

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Эмма Коррин

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Мэгги Джилленхол

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Томасин Маккензи

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Брэди Корбет и Джуд Лоу

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Уиллем Дефо

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Пол Дано

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Селин Сьямма

Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант
фото: Жюлия Дюкурно
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.09.2025 - 15:46
Оказывается Уильям Дефо простейший человек, живущий в обычном домике, часто гуляющий пешком по городу, катается на метро. Кучу денег отдает на благотворительность. Всегда общается и в прекрасном настроении. читать далее>>
Всего сообщений: 1
обсуждение
Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

что почитать?

