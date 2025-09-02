Венецианский кинофестиваль: Аманда Сейфрид, Эмма Коррин и Эмили Блант

Смотр смотром, а вечеринки по расписанию. На днях в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля прошло мероприятие Miu Miu Women's Tales, где собрались друзья бренда и участники Мостры. Среди них были Аманда Сейфрид
, Эмили Блант
, Алисия Сильверстоун
, Эмма Коррин
, Уиллем Дефо
, Мэгги Джилленхол
, Джуд Лоу
, Пол Дано
, Томасин Маккензи
и другие.
фото: Аманда Сейфред
фото: Эмили Блант
фото: Алисия Сильверстоун
фото: Эмма Коррин
фото: Мэгги Джилленхол
фото: Томасин Маккензи
фото: Брэди Корбет и Джуд Лоу
фото: Уиллем Дефо
фото: Пол Дано
фото: Селин Сьямма фото: Жюлия Дюкурно
обсуждение >>