Кайя Гербер встречается с Льюисом Пуллманом

23-летняя Кайя Гербер
, дочь модели Синди Кроуфорд
, появилась на Венецианском кинофестивале в компании 32-летнего Льюиса Пуллмана
. Папарацци поймали пару во время заселения в отель, а позже их увидели на светских мероприятиях.
Ранее Кайя Гербер три года встречалась с Остином Батлером
, но рассталась с ним несколько месяцев назад. Также на ее счету романы с Питом Дэвидсоном
и Джейкобом Элорди
. Пуллман старается не афишировать свою личную жизнь, но известно, что он состоялась в отношениях с Рэйни Куэлли, старшей дочерью Энди Макдауэлл
.
