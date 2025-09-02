Кино-Театр.Ру
Кайя Гербер встречается с Льюисом Пуллманом

2 сентября
2025 год

2 сентября 2025
23-летняя Кайя Гербер, дочь модели Синди Кроуфорд, появилась на Венецианском кинофестивале в компании 32-летнего Льюиса Пуллмана. Папарацци поймали пару во время заселения в отель, а позже их увидели на светских мероприятиях.

Кайя Гербер встречается с Льюисом Пуллманом

Ранее Кайя Гербер три года встречалась с Остином Батлером, но рассталась с ним несколько месяцев назад. Также на ее счету романы с Питом Дэвидсоном и Джейкобом Элорди. Пуллман старается не афишировать свою личную жизнь, но известно, что он состоялась в отношениях с Рэйни Куэлли, старшей дочерью Энди Макдауэлл.

Кайя Гербер встречается с Льюисом Пуллманом
