Сергей Белоголовцев развелся с женой после 35 лет брака

61-летний Сергей Белоголовцев, звезда шоу «33 квадратных метра», расстался с супругой после 35 лет брака. Официально актер не сообщал о разводе, но журналистам удалось выяснить, что у него появилась новая избранница Елена. Вместе они посетили фестиваль «Антарас».
фото: Сергей Белоголовцев и Елена
В прошлом году Сергей перенес инсульт, восстановиться после которого ему как раз помогала Елена: «Мое сердце сейчас несвободно. Елена иногда издает угрожающие звуки, когда я тянусь за третьей плюшкой с маком или за четвертым круассаном», — поделился актер в беседе с журналистами шоу «Ты не поверишь!» По его словам, несмотря на расставание с женой, он продолжает верить в институт брака, однако ко второй женитьбе пока не готов. Когда точно Белоголовцев развелся с женой, неизвестно.
Сейчас артист продолжает восстанавливаться после инсульта, так как у него полностью парализовало левую сторону. В эфире программы Белоголовцев рассказал, что причиной ухудшения здоровья стал его трудоголизм: «Я советую всем, особенно своим коллегам, мы с вами безумные, сумасшедшие трудоголики. Мы работаем так много, что такое ощущение, что нам сделали лоботомию в голову, всунули чип, на котором выбито „работа, работа, работа, пока не упадешь“. Поэтому, конечно, нельзя переутомляться. Следить за весом, чтобы он не был лишним. Попытаться отказаться от курения больше, чем от алкоголя», — обратился он.
