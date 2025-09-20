«Влюбилась в нее, как в музу»: Стася Толстая о том, как Юлия Снигирь попала в фильм «Семейное счастье»

11 сентября в прокат вышел фильм «Семейное счастье»Стаси Толстой, снятый по мотивам одноименного романа Льва Николаевича Толстого. Главную роль в картине сыграл Евгений Цыганов, а его возлюбленной Юлии Снигирь досталась небольшая, совсем несвойственная ее масштабу роль Графини. О том, как Юля попала в проект, Стася Толстая рассказала в интервью «ОК!»
фото: Стася Толстая
«Мы поехали в Ясную Поляну учить Женю играть в старинную карточную игру винт, которую мы сами любим и в которую играют герои фильма. Он приехал с Юлей. А я на тот момент уже написала героиню, которую зовут Графиня... И даже перепробовала огромное количество красивых, интересных актрис на эту роль... И вот мы сидели в Ясной Поляне за ломберным столиком и пытались научить Женю играть в винт, хотя так и не научили, но зато прекрасно провели все вместе уикенд, а я впервые близко увидела Юлю (никогда до этого с ней не общалась).
фото: Юлия Снигирь в фильме «Семейное счастье»
Я просто влюбилась абсолютно в нее, как в музу. Я подумала, что вряд ли она согласится на такую небольшую роль, но если не она, то кто? Помню, мы стояли, смотрели друг на друга, и она говорит: «Стась, а давай!» Она меня тем самым очень поддержала, за что я ей безумно благодарна. Юля по-доброму называет свое появление в фильме «шуткой» — таким сюрпризом. В принципе, так оно и есть, но для меня это очень много значит», — поделилась Стася.
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в фильме «Семейное счастье»
Благодаря внимательному чтению Юлии романа Льва Толстого фильм пополнился фразой «Счастье — это жизнь для другого», которой изначально не было в сценарии: «Я не добавляла ее. А вот Юля как раз внимательно изучила роман, и для нее эта фраза показалась важной. Причем и для Юли, и для Жени. Я пришла к ним, они сидели вместе, гримировались в вагончике. Мы обсудили с ними сцену, и они мне прям вдвоем сказали, что должна прозвучать эта фраза. Я говорю: ну раз она так важна для вас, давайте ее скажем. Но я не вносила ее в сценарии своей рукой», — рассказала Стася.
