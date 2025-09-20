Лидия Федосеева-Шукшина болеет деменцией

86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина последнее время не выходит из своей квартиры в Новой Москве, где находится под присмотром дочери Ольги. В прошлом году актриса перенесла инсульт, а также она болеет деменцией. Постепенно это отражается на ее поведении. В эфире программы «Пусть говорят» Ольга Шукшина рассказала о состоянии матери и показала записанное с ней видео.
фото: Ольга Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина позаботилась о своих похоронах и сообщила, что передала накопленные на церемонию деньги своей дочери Марии: «Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольше. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, Слава Богу, но когда я знаю точно, что говорить».
Она также прокомментировала давний конфликт между дочерьми Ольгой и Марией, которые уже долгое время в суде борются за наследие отца: «Не могу вспомнить, что стало причиной ссоры... Раньше у них была такая близость, было радостно наблюдать за ними, а теперь они не идут на контакт и не разговаривают по телефону – для меня это тяжело. Сколько мне еще отпущено — никому не ведомо. Сегодня я с вами, а завтра могу просто не проснуться».
фото: Мария Шукшина с мамой Лидией Федосеевой-Шукшиной
«Симптоматика мамы таковы: то, что было пять минут назад, в 2018-2019-м, она с трудом вспоминает. Повороты сюжета для нее сложно, но если ей рассказывать на пальцах, параллельно подсказывать, то она сможет вспомнить. А все, что связано с ленинградским детством — все помнит. Тема послевоенных лет помнит в деталях: в каком пальто была, разные истории», — комментирует Ольга состояние матери. Она отметила, что о диагнозе «деменция» у них в доме стараются не говорить. Однако пока речи о том, чтобы поместить Лидию в специализированное учреждение, не идет.
фото: Лидия Федосеева-Шукшина
«Я безмерно благодарна дочери Ольге, которая заботится обо мне. Которая не щадит себя и свое здоровье. Недавно она перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и поэтому мы приняли решение переехать в Новую Москву. Потому как для моего заболевания требуется тщательное наблюдение круглосуточно. Сейчас я себя чувствую молодо и уверенно», — поделилась Лидия Федосеева-Шукшина.
