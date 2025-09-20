Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II

20 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
20 сентября 2025
В октябре в онлайн-кинотеатре START выходит новый проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» о переломном моменте в истории России, показанном с разных точек зрения. Одна из них принадлежит Николаю II в исполнении Никиты Ефремова. В беседе со «Снобом» актер рассказал о подготовке к съемкам, и как увлечение психологией помогло ему понять травмы императора.

«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II

«Я думаю, он ощущал неотвратимость происходящего и внутренне готовил себя к худшему. И в первую очередь речь тут о неотвратимости смерти. В том числе и потому, что его сын тяжело болел. Это потенциально создавало проблемы для престолонаследия и, как следствие, для всей страны. Для меня было важно найти в Николае ту травму, через которую я мог бы глубже понять его как человека», — объяснил свой подход Никита.

«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II

Найти общее с императором ему удалось через фигуру отца: «Николай — представитель великой династии, и более того, сын великого отца. Великого в том смысле, что все сравнения с ним были не в пользу Николая. И потому его образ мне близок. Эти сомнения в себе, вечные сопоставления, отравлявшие жизнь царя, для меня важнее всего. На фоне Александра III Николай очень хрупкий. Конечно, он боялся не соответствовать ожиданиям отца, и кажется, страх зародил в нем чувство неполноценности.

Когда Александр умер, Николаю было всего 26 лет. Он не был готов править и на престол садился с чувством большой тревоги. Прибавьте к этому болезнь сына, и поймете, почему он впустил в дом Распутина и в своих решениях опирался на приближенных: он чувствовал себя уязвимым и искал поддержку в эзотерических, как сейчас бы сказали, практиках. Наверное, это прозвучит резко, но я думаю, по той же причине он был зависим и от главных женщин в своей жизни — матери и жены, Марии Федоровны и Александры Федоровны».

«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II

По мнению актера, такой комплекс проблем и страхов делает Николая современным героем: «Возможно, у него было сильное чувство вины. Он мог рассуждать примерно так: если все эти несчастья выпали на мою долю, значит, я сделал что-то не то, где-то виноват, и Бог меня наказывает. Не способный переработать свои переживания, он, возможно, ушел во внутреннюю изоляцию. Трагичность Николая в том, что свою нерешительность он должен был скрывать не только от всей страны, но и от самого себя в первую очередь. Он отец не просто своему сыну, но и своему народу, подданные проецируют на него свои желания — в частности, желание стабильности. А что происходит, когда правитель не реализует желания подданных? Его свергают», — поделился Никита.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Хроники русской революции». Тизер-трейлер >>
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
«Иван Царевич и Серый Волк-6». Тизер
«Забава»
«Иван Царевич и Серый Волк-4». Озвучание
«Русское краткое»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик
Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций
Поиск по меткам
историяпсихологиясемья
персоны
Никита ЕфремовАндрей Кончаловский
фильмы
Хроники русской революции

фотографии >>
«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II фотографии
«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II фотографии
«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II фотографии
«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Карина Андоленко
Юрий Грубник
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Мун Бладгуд
Бетси Брэнтли
София Лорен
Йонас Най
Сэмми Ханратти
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Новости кино
Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии
3 комментария