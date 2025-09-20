«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II

В октябре в онлайн-кинотеатре START выходит новый проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»
о переломном моменте в истории России, показанном с разных точек зрения. Одна из них принадлежит Николаю II в исполнении Никиты Ефремова
. В беседе со «Снобом»
актер рассказал о подготовке к съемкам, и как увлечение психологией
помогло ему понять травмы императора.
«Я думаю, он ощущал неотвратимость происходящего и внутренне готовил себя к худшему. И в первую очередь речь тут о неотвратимости смерти. В том числе и потому, что его сын тяжело болел. Это потенциально создавало проблемы для престолонаследия и, как следствие, для всей страны. Для меня было важно найти в Николае ту травму, через которую я мог бы глубже понять его как человека»
, — объяснил свой подход Никита.
Найти общее с императором ему удалось через фигуру отца: «Николай — представитель великой династии, и более того, сын великого отца. Великого в том смысле, что все сравнения с ним были не в пользу Николая. И потому его образ мне близок. Эти сомнения в себе, вечные сопоставления, отравлявшие жизнь царя, для меня важнее всего. На фоне Александра III Николай очень хрупкий. Конечно, он боялся не соответствовать ожиданиям отца, и кажется, страх зародил в нем чувство неполноценности
.
Когда Александр умер, Николаю было всего 26 лет. Он не был готов править и на престол садился с чувством большой тревоги. Прибавьте к этому болезнь сына, и поймете, почему он впустил в дом Распутина и в своих решениях опирался на приближенных: он чувствовал себя уязвимым и искал поддержку в эзотерических, как сейчас бы сказали, практиках. Наверное, это прозвучит резко, но я думаю, по той же причине он был зависим и от главных женщин в своей жизни — матери и жены, Марии Федоровны и Александры Федоровны»
.
По мнению актера, такой комплекс проблем и страхов делает Николая современным героем: «Возможно, у него было сильное чувство вины. Он мог рассуждать примерно так: если все эти несчастья выпали на мою долю, значит, я сделал что-то не то, где-то виноват, и Бог меня наказывает. Не способный переработать свои переживания, он, возможно, ушел во внутреннюю изоляцию. Трагичность Николая в том, что свою нерешительность он должен был скрывать не только от всей страны, но и от самого себя в первую очередь. Он отец не просто своему сыну, но и своему народу, подданные проецируют на него свои желания — в частности, желание стабильности. А что происходит, когда правитель не реализует желания подданных? Его свергают»
, — поделился Никита.
