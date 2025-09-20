«Мир справится и без нас»: Никита Ефремов о техническом прогрессе

что почитать?

Новости кино «Это диво, так уж диво»: Прилучный, Моряк и Онежен в трейлере «Сказки о царе Салтане» Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино»

Интервью Анна Невская: «Очень важно отсутствие пошлости и наличие чувства вкуса» Актриса — о «Рейсе-314», отношении к юмору и работе с Максимом Лагашкиным

Лайфстайл Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании Возлюбленные были вместе почти три года

Лайфстайл «Меня как будто прилюдно врачи изнасиловали»: Ирина Горбачева о некомпетентном поведении гинеколога В 15 лет актриса оказалась на осмотре у группы студентов-медиков

Лайфстайл «Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II Актеру оказался близок его образ