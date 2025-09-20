Кино-Театр.Ру
«Мир справится и без нас»: Никита Ефремов о техническом прогрессе

20 сентября
2025 год

20 сентября 2025
На фоне стремительного развития нейросетей ни одно интервью не обходится без вопроса о том, что делать, когда нас заменит искусственный интеллект, а вместо актеров в кадре будут появляться их цифровые копии. Никита Ефремов, научившийся сохранять дзен в любых ситуациях, и здесь видит только пользу для человечества.

«Мир справится и без нас»: Никита Ефремов о техническом прогрессе

«Мне кажется, чем скорее разовьется искусственный интеллект, тем быстрее мы поймем, как сильно на него похожи. Мы такие же матричные создания, и наша невероятная индивидуальность во многом иллюзорна. Человек никак не может смириться с тем, что для природы он в принципе вторичное создание. Мир справится и без нас. Даже в нашем собственном теле жизнь нам не очень-то доверяет. Если бы нам дали сознательно управлять своим дыханием, мы бы просто забыли подышать — и всё. Да мы без каких-нибудь бактерий жить не сможем! Говорим тут о судьбах государств, а на самом деле все такое хрупкое», — поделился актер в беседе с журналом «Сноб».
№ 2
Наталья Курилова   21.09.2025 - 11:49
Искусственный интеллект - это модная фишка нынешнего времени красивых картинок и пустых слов, только и всего. Люди смертны, и без нас мир всегда обойдется. У каждого свой час. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   20.09.2025 - 20:45
Тогда почему бы ему просто не отойти в сторону и посмотреть, как вместо Никиты в кино будет сниматься двойник актёра. А что уж там, ничего же страшного нет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
