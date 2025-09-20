«Мир справится и без нас»: Никита Ефремов о техническом прогрессе

На фоне стремительного развития нейросетей ни одно интервью не обходится без вопроса о том, что делать, когда нас заменит искусственный интеллект, а вместо актеров в кадре будут появляться их цифровые копии. Никита Ефремов
, научившийся сохранять дзен в любых ситуациях
, и здесь видит только пользу для человечества.
«Мне кажется, чем скорее разовьется искусственный интеллект, тем быстрее мы поймем, как сильно на него похожи. Мы такие же матричные создания, и наша невероятная индивидуальность во многом иллюзорна. Человек никак не может смириться с тем, что для природы он в принципе вторичное создание. Мир справится и без нас. Даже в нашем собственном теле жизнь нам не очень-то доверяет. Если бы нам дали сознательно управлять своим дыханием, мы бы просто забыли подышать — и всё. Да мы без каких-нибудь бактерий жить не сможем! Говорим тут о судьбах государств, а на самом деле все такое хрупкое»
, — поделился
актер в беседе с журналом «Сноб».
