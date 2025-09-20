«Меня как будто прилюдно врачи изнасиловали»: Ирина Горбачева о некомпетентном поведении гинеколога

37-летняя Ирина Горбачева
стала гостьей VK-шоу «Я себя знаю»
, по правилам которого надо рассказать о себе постыдные истории. И после вполне безобидного воспоминания о том, как в студенческие годы она любила разыгрывать людей, актриса вдруг поделилась жутким случаем из врачебного кабинета.
«Мне 15. Я лежу в клинике акушерства и гинекологии. Меня готовили к операции по-женски. И я, будучи подростком, на гинекологических креслах особо-то не сидела. Меня осматривает врач-женщина, с ней рядом ее ассистентка… И вдруг заходит 15 студентов во главе с педагогом. Меня никто не спрашивал. А мне 15 лет! Студентам было лет по 20. И все они начинают смотреть, как происходит мое обследование. Причем оно шло долго и… подробно. То есть на мне показывали, как надо проводить осмотр, как надо засовывать все предметы»
, — поделилась воспоминаниями Ирина.
Лечащий врач вдруг предложила студентам не только осмотреть, но и произвести манипуляции с фактически ребенком, не спросив согласия ни у Ирины, ни у ее родителей: «В конце врач меня проверяла ректально. И сказала ребятам: „Кто-нибудь хочет попробовать?“ Мол, надо же понять, как это делается. И один парень сказал: „Да“. После него больше никого не было… И… Я сейчас говорю, и меня шарашит до сих пор…. Я не то, что стыд испытала, было ощущение, что меня как будто сейчас прилюдно врачи изнасиловали. И мне было очень стыдно об этом говорить своим родным. Я была в шоке и в тотальном стыде. Потом я долго к врачам не ходила. Это шрам»
, — с трудом выговорила Ирина.
К счастью, актрисе удалось проработать подростковую травму: «Такие вещи делаются только с согласия и даже не ребенка. Подросток может сказать: „Да-да, проходите“, не понимая, что происходит или что будет происходить. То есть это только с письменного согласия родителей, поскольку я была несовершеннолетняя. Врачи не думали, у них поток. Это же институт. Обвиняю ли я их сейчас? Нет. Их занесло? Точно. То, что они поступили неправильно — точно!»
— сказала Ирина.
