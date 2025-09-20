Кино-Театр.Ру
«Меня как будто прилюдно врачи изнасиловали»: Ирина Горбачева о некомпетентном поведении гинеколога

20 сентября
2025 год

20 сентября 2025
37-летняя Ирина Горбачева стала гостьей VK-шоу «Я себя знаю», по правилам которого надо рассказать о себе постыдные истории. И после вполне безобидного воспоминания о том, как в студенческие годы она любила разыгрывать людей, актриса вдруг поделилась жутким случаем из врачебного кабинета.

«Мне 15. Я лежу в клинике акушерства и гинекологии. Меня готовили к операции по-женски. И я, будучи подростком, на гинекологических креслах особо-то не сидела. Меня осматривает врач-женщина, с ней рядом ее ассистентка… И вдруг заходит 15 студентов во главе с педагогом. Меня никто не спрашивал. А мне 15 лет! Студентам было лет по 20. И все они начинают смотреть, как происходит мое обследование. Причем оно шло долго и… подробно. То есть на мне показывали, как надо проводить осмотр, как надо засовывать все предметы», — поделилась воспоминаниями Ирина.

Лечащий врач вдруг предложила студентам не только осмотреть, но и произвести манипуляции с фактически ребенком, не спросив согласия ни у Ирины, ни у ее родителей: «В конце врач меня проверяла ректально. И сказала ребятам: „Кто-нибудь хочет попробовать?“ Мол, надо же понять, как это делается. И один парень сказал: „Да“. После него больше никого не было… И… Я сейчас говорю, и меня шарашит до сих пор…. Я не то, что стыд испытала, было ощущение, что меня как будто сейчас прилюдно врачи изнасиловали. И мне было очень стыдно об этом говорить своим родным. Я была в шоке и в тотальном стыде. Потом я долго к врачам не ходила. Это шрам», — с трудом выговорила Ирина.

К счастью, актрисе удалось проработать подростковую травму: «Такие вещи делаются только с согласия и даже не ребенка. Подросток может сказать: „Да-да, проходите“, не понимая, что происходит или что будет происходить. То есть это только с письменного согласия родителей, поскольку я была несовершеннолетняя. Врачи не думали, у них поток. Это же институт. Обвиняю ли я их сейчас? Нет. Их занесло? Точно. То, что они поступили неправильно — точно!» — сказала Ирина.
№ 10
galochka   22.09.2025 - 22:46
... Вам нужно немного полечиться у психолога. "Терпеть не могу врачей"- так же нездорОво звучит, как терпеть не могу водителей трамвая/учителей физики/пианистов и т.д. Проработать психотравму... читать далее>>
№ 9
Анастасия Ал. Благинина   22.09.2025 - 18:07
Я тоже врачей терпеть не могу. Настоящих, не киношно-сериальных. Далеко не все из них имеют право называться врачами. Мама мне раньше выговаривала: "Они тебе жизнь спасли". Но тут уж как посмотреть...... читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   22.09.2025 - 16:50
Нужно было родителям в суд обращаться и засудить. читать далее>>
№ 7
serg serg   22.09.2025 - 09:08
Интересно, а сама врач захотела бы оказаться на месте пациентки, хотя бы ради образовательных целей, или сами студенты? Они обычно говорят: А что особенного, это же для пользы? Давай разденься до гола,... читать далее>>
№ 6
Rimma (Гибралтар)   21.09.2025 - 23:15
Кто о чём, а Горбачёва всё о своём, о девичьем. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
