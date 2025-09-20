«Меня как будто прилюдно врачи изнасиловали»: Ирина Горбачева о некомпетентном поведении гинеколога

что почитать?

Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино»

«Это диво, так уж диво»: Прилучный, Моряк и Онежен в трейлере «Сказки о царе Салтане»

Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»

«Необычайные приключения Адель»: «Фантазёр», ты меня называла

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой