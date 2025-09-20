Кино-Театр.Ру
«Я непо-сестра»: Эль Фаннинг призналась, что родство с Дакотой Фаннинг помогло ей в карьере

20 сентября
2025 год

Лайфстайл
20 сентября 2025
Сестры Дакота и Эль Фаннинг дали совместное интервью Vanity Fair, в котором признались, что никогда не воспринимали друг друга как конкуренток, строя карьеру в Голливуде.

Сестры начали сниматься еще в детском возрасте и впервые появились в картине «Я — Сэм», но с тех пор их профессиональные пути разошлись на 20 лет. Сейчас они приступили к совместной работе над экранизацией романа Кристин Ханны «Соловей», в которой не только сыграют главные роли, но и выступят продюсерами: «В детстве нам было важно, чтобы нас воспринимали по-разному, и мы хотели дать друг другу пространство для того, чтобы проложить собственный путь. Но уже во взрослом возрасте оказалось очень радостно объединиться», — сказала 27-летняя Эль о совместной работе с Дакотой.

«Ноль конкуренции. Мы, конечно, многим делимся, но мы очень разные. Поэтому я даже не воспринимаю то, что подходит ей, как что-то подходящее для меня. Я не чувствую соперничества. Но я знаю, что люди, наверное, в это не верят», — рассказала 31-летняя Дакота. Несмотря на успех обеих сестер в актерской профессии еще с юности, Эль признается, что ей просто нравится идти по стопам Дакоты: «Я просто хочу делать все, что делает она. Я непо-сестра. Конечно, у меня появлялись возможности, потому что люди думали: “О, это сестра Дакоты Фэннинг. Давайте пригласим её на пробы”».
