«Я непо-сестра»: Эль Фаннинг призналась, что родство с Дакотой Фаннинг помогло ей в карьере

анонс

Дакота Фаннинг зарегистрировалась в приложении для знакомств

20 сентября

«Меня как будто прилюдно врачи изнасиловали»: Ирина Горбачева о некомпетентном поведении гинеколога

В 15 лет актриса оказалась на осмотре у группы студентов-медиков