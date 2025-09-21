Дакота Фаннинг зарегистрировалась в приложении для знакомств

Сестры Дакота и Эль Фаннинг украсили обложку журнала Vanity Fair и в интервью поделились подробностями своей личной жизни. Например, Дакота призналась, что зарегистрировалась в приложении для знакомств Raya, доступ к которому можно получить только по приглашению.
фото: Эль и Дакота Фаннинг
«Она никогда этого не делала. Никогда. А потом на днях…», — сказала Эль. «Я сделала это ради развлечения», — оправдалась Дакота. «Возможно, мой муж там», — шутливо добавила Эль, но сестра ей ответила, что его там точно нет. Также Дакота сказала, что пока не увидела там знакомые голливудские лица. К слову, она не единственная, кто решил попробовать найти вторую половинку в Raya. Недавно стало известно, что Софи Тернер тоже присоединилась к числу пользователей приложения.
