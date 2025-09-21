Кино-Театр.Ру
Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов

21 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
21 сентября 2025
На прошедшей неделе в Розе Хутор наблюдалось необычайное скопление звёзд отечественного кинопрома, собравшихся на очередном кинофестивале, чтобы погреться под лучами зрелого солнца и похвастаться большим количеством работы. Среди них были такие редкие гости светских мероприятий, как Надежда Михалкова, Виктория Исакова, Никита Панфилов, Юлия Хлынина, Олеся Иванченко, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Елизавета Боярская, Даниил Страхов, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Сергей Светлаков, Артём Ткаченко, Дарья Екамасова, Линда Лапиньш и другие.

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Надежда Михалкова

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Виктория Исакова

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Дарья Мороз

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Рузиль и Азиза Минекаевы

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Александра Ребенок

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Даниил Страхов

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Юлия Хлынина

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Павел Деревянко с женой Зоей

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Дарья Екамасова

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Олеся Иванченко

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Сергей Светлаков с женой

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Артём Ткаченко и Ольга Медынич

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Гоша Куценко

Редкий выход: Елизавета Боярская, Надежда Михалкова и Никита Панфилов
фото: Елизавета Боярская
№ 10
Ангелина_Сокол   24.09.2025 - 20:44
"Погреться" то не особо вышло на солнышке - вон Мороз с зонтом да и все приодеты как на прохладную осень. читать далее>>
№ 9
MTCred   24.09.2025 - 10:39
Деревянка всё страшнее, жОны евойные всё моложе Страхов не изменился! Красавчик Мороз старше мачехи выглядит. Впрочем как всегда, сборище фриков читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   23.09.2025 - 19:58
Иванченко теперь будет бегать по таким мероприятиям как проклятая. Стоило сняться в "прекрасной няне" и повилять хвостом русалки, так считает себя актрисой. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   23.09.2025 - 17:09
... для зрителя нет, факт. но для них самих они снимаются в шедеврах. отсюда задранный высоко нос. читать далее>>
№ 6
Tereza (Тюмень)   23.09.2025 - 16:52
Вот не понимаю... Смотреть нечего, по ТВ одни детективы, от которых уже стойкий рвотный рефлекс.Пляски ряженых певунов.. А у них фестивали!И деньги на эти шабаш есть. А на войне парни наши головы складывают! читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Маргарита АброськинаЕлизавета БоярскаяВладимир ВдовиченковДмитрий ВласкинОлег ГаасПавел ДеревянкоДарья ЕкамасоваПетар ЗекавицаОлеся Иванченко (II)Виктория ИсаковаГоша КуценкоЛинда ЛапиньшЕлена ЛядоваОльга МедыничМигельРузиль МинекаевАзиза МинекаеваНадежда МихалковаДарья МорозНикита ПанфиловАлександра РебенокСергей СветлаковАнна СлюДаниил СтраховАнгелина СтречинаАртём ТкаченкоЮлия ХлынинаЕлизавета Шакира

