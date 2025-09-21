Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз с помощью суррогатной матери

21 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
21 сентября 2025
В семье 37-летней Райли Кио и её 34-летнего мужа Бена Смита-Питерсена произошло пополнение. У супругов некоторое время назад родился второй ребёнок, о чём представители актрисы и её бабушки, Присциллы Пресли сообщили изданию "People". Однако имя и пол ребёнка родители предпочли сохранить в тайне. Известно только, что его родила суррогатная мать.

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз с помощью суррогатной матери

Кио познакомилась с мужем на съёмках фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости» в 2012 году (Бен профессиональный каскадёр). Но только через год у них начался роман. В 2014 они обручились и в следующем году связали себя узами брака. Первенец пары, родился в январе 2023 года тоже с помощью суррогатной матери — супруги дали дочери имя Тупело.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   25.09.2025 - 12:08
... Или просто мадам не захотела портить свою фигуру, хотя я больше склоняюсь к выводу, что у них не получилось родить самим по состоянию здоровья. Всё-таки уже второй ребёнок, значит детей любят и хотят. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   23.09.2025 - 20:01
... Чего же странные? Возможно у них не получается по состоянию здоровья, вы ж не в курсе. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   23.09.2025 - 17:13
Оба ребенка с помощью суррогатства, странные люди. читать далее>>
№ 1
Angelika77   21.09.2025 - 19:17
Ну и имя конечно "Тупело". Я всё понимаю, у них там свои традиции, имена, но если посмотреть на перевод... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Райли КиоПрисцилла Пресли
фильмы
Безумный Макс: Дорога ярости

фотографии >>
Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз с помощью суррогатной матери фотографии
Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз с помощью суррогатной матери фотографии
Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз с помощью суррогатной матери фотографии
Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз с помощью суррогатной матери фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Эрнесто Альтерио
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram