Внучка Элвиса Пресли Райли Кио стала мамой во второй раз с помощью суррогатной матери

В семье 37-летней Райли Кио
и её 34-летнего мужа Бена Смита-Питерсена
произошло пополнение. У супругов некоторое время назад родился второй ребёнок, о чём представители актрисы и её бабушки, Присциллы Пресли
сообщили изданию "People". Однако имя и пол ребёнка родители предпочли сохранить в тайне. Известно только, что его родила суррогатная мать.
Кио познакомилась с мужем на съёмках фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости»
в 2012 году (Бен профессиональный каскадёр). Но только через год у них начался роман. В 2014 они обручились и в следующем году связали себя узами брака. Первенец пары, родился в январе 2023 года тоже с помощью суррогатной матери — супруги дали дочери имя Тупело.
