Где снимали? Выпуск «Москва»
«Я никогда не имел отношений с землячками»: Алим Хоконов о тяге к иным традициям и менталитету

21 сентября
2025 год

21 сентября 2025
В новом проекте «Сады слёз», который выйдет на экраны 25 сентября, канал Dомашний снова пытается импортозаместить популярные у женской аудитории турецкие сериалы. Героиня сериала — врач-педиатр Наташа (в исполнении Марии Палей) находит своё женское счастье в обществе турецкого коллеги Мевлюта Демира, которого сыграл уроженец Кабардино-Балкарии Алим Хоконов. Год назад Алим уже играл в «Убойном отпуске» турка-мошенника, который соблазняет доверчивых русских женщин на турецком курорте. Яркая южная внешность закрепила за актёром амплуа героя-любовника с иностранным акцентом, при том, что сам он прекрасно владеет русским языком и воспитывался в русской культуре.

В интервью изданию "Hello!" актёр предположил, что именно другая культура притягивает славянок к южным мужчинам. И объяснил, почему сам никогда не встречался с землячками. «Это ж интересно и это притягивает! Я в жизни встречался с испанками, американками, немками, и никогда не имел отношений с землячками. Честно скажу, меня больше привлекают другой менталитет, другие ценности и традиции». Тяга к "экзотике" привела Алима в объятия 24-летней модели и актрисы Лиссы Драгомир, на которой он женился 2 года назад.

Также выяснилось, что Алим — заядлый любитель экстремального досуга и недавно щекотал свои нервы, плавая с белыми акулами. «Есть такой аттракцион, когда тебя сажают в клетку, опускают в воду в бассейн с акулами, а вокруг кидают хищникам еду. Они плавают на расстоянии вытянутой руки, которую категорически нельзя вытягивать, и все поедают у тебя перед глазами. Я получил от этого такое удовольствие: экстрим вперемешку со страхом и интересом!»

