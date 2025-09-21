«Я никогда не имел отношений с землячками»: Алим Хоконов о тяге к иным традициям и менталитету

В новом проекте «Сады слёз»
, который выйдет на экраны 25 сентября, канал Dомашний
снова пытается импортозаместить популярные у женской аудитории турецкие сериалы. Героиня сериала — врач-педиатр Наташа (в исполнении Марии Палей
) находит своё женское счастье в обществе турецкого коллеги Мевлюта Демира, которого сыграл уроженец Кабардино-Балкарии Алим Хоконов
. Год назад Алим уже играл в «Убойном отпуске»
турка-мошенника, который соблазняет доверчивых русских женщин на турецком курорте
. Яркая южная внешность закрепила за актёром амплуа героя-любовника с иностранным акцентом, при том, что сам он прекрасно владеет русским языком и воспитывался в русской культуре.
В интервью изданию "Hello!"
актёр предположил, что именно другая культура притягивает славянок к южным мужчинам. И объяснил, почему сам никогда не встречался с землячками. «Это ж интересно и это притягивает! Я в жизни встречался с испанками, американками, немками, и никогда не имел отношений с землячками. Честно скажу, меня больше привлекают другой менталитет, другие ценности и традиции».
Тяга к "экзотике" привела Алима в объятия 24-летней модели и актрисы Лиссы Драгомир
, на которой он женился 2 года назад.
Также выяснилось, что Алим — заядлый любитель экстремального досуга и недавно щекотал свои нервы, плавая с белыми акулами. «Есть такой аттракцион, когда тебя сажают в клетку, опускают в воду в бассейн с акулами, а вокруг кидают хищникам еду. Они плавают на расстоянии вытянутой руки, которую категорически нельзя вытягивать, и все поедают у тебя перед глазами. Я получил от этого такое удовольствие: экстрим вперемешку со страхом и интересом!»
обсуждение >>