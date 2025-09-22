Кино-Театр.Ру
Александр Петров поделился снимками из новой семейной фотосессии

22 сентября
2025 год

22 сентября 2025
10 сентября Александр Петров и его супруга Виктория отметили вторую годовщину своей компульсивной свадьбы, подарив друг другу семейную фотосессию с 5-месячным сыном Фёдором. Результатами фотосессии супруги поделились с подписчиками в запретграме.

